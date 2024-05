Luengo cierra la polémica ante el Espanyol y pide unidad: "Todos juntos y contra todos"

Después del enfado y la decepción tras la derrota ante el Espanyol en Cornellá, el Real Oviedo afronta ya la jornada 41 de LaLiga Hypermotion este domingo (18:30 horas) en el Carlos Tartiere frente al FC Andorra.

Los azules dependen de sí mismos para jugar el playoff de ascenso a Primera División: si ganan los dos partidos que restan frente a Andorra y Eibar, jugarán el playoff.





Declaraciones de Oier Luengo

El Oviedo ha regresado al trabajo en El Requexón este miércoles, preparando ya el choque frente al Andorra. Antes de la sesión, Oier Luengo ha comparecido ante los medios de comunicación.

Polémica arbitral. "Tenemos que olvidar la polémica y centrarnos en el Andorra. Nadie se explica lo que pasó. Los propios jugadores del Espanyol no pidieron nada, creo que Alemao no interviene. El VAR piensa que influye Alemao y pitaron eso. Condiciona el partido, pero las cosas ajenas a nosotros no las podemos controlar. Contra el Andorra hay que salir a ganar y en eso estamos ya".

Pancarta de apoyo en El Requexón. "Todos juntos y contra todos. Es un lema al que nos tenemos que agarrar".

Actuación en Barcelona. "Es verdad que en el fútbol condiciona el resultado y perdimos, pero en la primera mitad fuimos muy superiores, hicimos infinitas ocasiones y nos quitaron dos goles. Es trabajo bien hecho que no dio el resultado que queríamos".

Repetir el patido ante el Espanyol en este final de temporada. "Creo que sí y somos capaces de hacerlo. Si hemos demostrado que podemos hacer ese partido en campo del Espanyol, podemos hacerlo en cualquier sitio".

Rival: Andorra. "Da igual el equipo al que te enfrentes. Somos capaces de ganar al Andorra y con esa mentalidad hay que ir".

Ambiente en el Tartiere ante el Andorra. "Es un chute de energía para nosotros. Hay veces que te falta ese plus y te lo da la gente".

El VAR perjudica al Oviedo. "Es un dato que no creo que sea definitivo. Los árbitros pueden condicionar, pero no te garantiza que una decisión te haga ganar. Tenemos que estar por encima de eso, salir a ganar e intentarlo hasta el final".

Gol en Cornellá. "Es un partido especial porque parte de mi familia vive en Barcelona. Me hizo especial ilusión el gol, pero luego se quedó en nada. Los goles te dan satisfacciones, pero para lo que jugamos es para ganar los partidos".

Rabia ante el Espanyol. "Esto tiene que servir para focalizarnos a tope para el partido del domingo. Después de un golpe duro contra el Espanyol no queda otra que reponernos e ir a por todas".

Cazorla. "Nos ayuda muchísimo. Le das el balón a Santi y puedes estar más o menos tranquilo. Te da esa tranquilidad, jugamos a lo que él juega cuando está en el campo. La salida de balón con él es más sencilla".

Partido que espera ante el Andorra. "Será un partido y vistoso. Los dos iremos a ganar, a la portería contraria. Esos partidos nos vienen bien. Se nos complican los rivales que se cierran atrás. Estamos preparados para afrontar y ganar el partido".