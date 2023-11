Las notas del Sporting - Eldense: Gaspar y Djuka señalan el camino

SPORTING 2 - 0 ELDENSE

RUBÉN YÁÑEZ: 7. Apareció cuando lo necesitó el Sporting, con varias buenas paradas que sostuvieron una nueva portería a cero del equipo rojiblanco.

GUILLE ROSAS: 5. Estuvo más discreto que en los últimos partidos. Sufrió en defensa en la primera mitad ante el empuje del Eldense en banda izquierda. Terminó sustituido.

IZQUIERDOZ: 6. Buen nivel del argentino, que fue de menos a más. Vencedor en los duelos 'cuerpo a cuerpo'. Sufrió más en la primera mitad ante la movilidad de Juanto Ortuño que en la segunda, con los atacantes del Eldense más cansados.

INSUA: 8. Estuvo imperial. Sobrio como central, su paso al puesto de lateral contribuyó a cerrar el partido. El Sporting no sufrió desde que el gallegó sujetó la banda.

COTE: 7. De nuevo a un nivel muy alto no solo ofensivo sino también defensivo. Ató en corto a Cris Montes y se sumó con peligro al ataque cuando tuvo la oportunidad. Notable.

VARANE: 4. Desacertado, falto de ritmo. Volvió a ser titular, pero estuvo lejos de su mejor nivel. Errático con balón y descolocado en varias ocasiones, permitiendo las rápidas transiciones del Eldense en la primera mitad. Sustituido al descanso.

NACHO MÉNDEZ: 6. No estuvo brillante, pero sí consistente. Fue de menos a más, asentándose en el centro del campo.

VILLALBA: 5. No tuvo excesivo protagonismo, pero estuvo correcto en las acciones que participó. Inició la jugada del gol de Gaspar en el inicio del partido.

GASPAR CAMPOS: 9. Volvió a ser el faro del Sporting en ataque. Abrió el marcador muy pronto demostrando de nuevo su instinto goleador y tuvo varias ocasiones más. El mejor de los rojiblancos.

OTERO: 4. No fue su día. En banda derecha no estuvo cómodo y cuando regresó a la delantera no tuvo el impacto de otros partidos. Suspende.

DJUKA: 6. Se reencontró con el gol después de mucho tiempo con un buen remate cruzado. Desaparecido en la primera mitad, en la segunda mejoró y anotó el gol que sentenció el partido.

SUPLENTES

ROQUE MESA. 6. Mejoró el centor del campo con su entrada. El equipo estuvo más compacto que en la primera mitad y tuvo más criterio en las transiciones gracias a su presencia.

HASSAN: 6. Muy activo, desbordando una y otra vez, apareciendo por todo el frente de ataque. Dio la asistencia a Djuka después de una gran jugada rompiendo líneas.

ROBER PIER: 5. Correcto, contribuyendo al buen tono defensivo del equipo en la segunda mitad. Sobrio.

QUEIPO: 4. Perdió muchos duelos y se le vio falto de ritmo y confianza.

CAMPUZANO: S/C. Pocos minutos.