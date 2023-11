Las notas del Sporting - Amorebieta: Gaspar sigue siendo el 'killer'

YÁÑEZ: 5. Aunque no estuvo al nivel 'salvador' de otras jornadas, no impactó en el resultado. En el gol del Amorebieta le disparan a bocajarro y no puede reaccionar.

PASCANU: 4. Sin presencia en ataque, por el rol que le da Ramírez, se limita a un trabajo defensivo en el que no estuvo brillante. Morcillo le dio muchos problemas. Terminó sustituído.

INSUA: 7. Volvió a firmar un gran partido. Estuvo imperial en los cruces y muy solvente a campo abierto ante la velocidad de Avilés. También bien en las ayudas a Pascanu contra Morcillo. Notable.

ROBER PIER: 7. Ganó casi todos los duelos ante Javier Avilés, que buscó su espalda una y otra vez. El central gallego estuvo a gran nivel defensivo y siendo el faro del equipo en la salida de balón desde atrás.

COTE: 6. Generó muchísimo peligro en ataque. Tuvo una ocasión clara al inicio del partido y creó el 'pánico' en la zaga del Amorebieta con sus centros en el tramo final. Le baja la nota lo que sufrió en las transiciones defensivas.

NACHO MÉNDEZ: 5. No fue su partido más brillante con balón. Ante un Amorebieta muy bien colocado en defensa, se echó en falta más claridad de Nacho en el último pase.

ROQUE MESA: 4. Estuvo impreciso, errático en la construcción del juego. Sus mejores acciones fueron en conducción, pero no estuvo bien en el juego posicional. Sufrió en las transiciones y terminó sustituido.

HASSAN: 5. Encaró una y otra vez contra Lasure, como acostumbra, pero sin generar ocasiones claras. En las ocasiones que tuvo para terminar jugada no decidió bien. Escaso de finura en su regreso al once.

GASPAR: 8. Tiene el gol entre ceja y ceja. Cuanto más cerca del área, mejor para el equipo. En su primera acción como delantero, tras la entrada de Villalba en la izquierda, anotó el gol del Sporting, un gol de 'killer'. Su séptimo del curso.

OTERO: 7. Solo le faltó el gol, pero estuvo en todas. Generó ocasiones, le dio continuidad al juego, ganó carreras al espacio, presionó cada salida de balón del Amorebieta... Ramírez ha encontrado a su delantero más completo en el colombiano.

CAMPUZANO: 4. No fue su día. No tuvo excesiva presencia en el juego y cuando participó no tuvo el acierto de jornadas anteriores. Se retiró frustrado al ser sustituido.

SUPLENTES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

VILLALBA : 6. Fueron sus mejores minutos en bastante tiempo. Vertical desde la izquierda, generó bastantes ocasiones de peligro. Entre ellas una bonita asistencia a Gaspar que salvó Pablo. Se le ve buena actitud y su calidad es una buena herramienta ante defensas cerradas.

GUILLE ROSAS: 7. Hizo lo que se le pide a alguien que sale desde el banquillo: cambiar el partido. En su primera jugada, firmó una cabalgada que terminó en asistencia a Gaspar tras un gran centro. Le dio profundidad a la banda derecha cuando más'atascad' estaba el Sporting.

RIVERA: 7. Grandes minutos del mediocentro asturiano. Trabajó para equilibrar un centro del campo que estaba sufriendo en los contraataques del Amorebieta. También se sumó al ataque con peligro. Tuvo una gran oasión en el tramo final para marcar el gol de la victoria. Muy completo.

QUEIPO: 4. Poco impacto. No mejoró lo que había aportado Hassan hasta ese momento.

DJUKA: S/C. Pocos minutos. Tuvo un cabezazo que salió desviado.