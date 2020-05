"Es un atropello de LaLiga, con la información no se juega"

"No al monopolio informativo" ha sido el grito de protesta de los fotoperiodistas asturianos esta mañana a las puertas de la Escuela de Fútbol de Mareo. Estos profesionales de la información se han manifestado en contra de la decisión de LaLiga de no permitir su entrada en los entrenamientos de los equipos de Primera y Segunda, en principio, hasta el final de la actual temporada, por las condiciones de prevención y seguridad que rodean a los clubes de fútbol. La propia patronal, en colaboración con los equipos, se encarga de difundir el material informativo de cada jornada de trabajo en las ciudades deportivas.

Un grupo de fotoperiodistas, habituales en la cobertura de los entrenamientos de los conjuntos de Asturias, ha realizado su denuncia ante la actual situación. "Solicitamos la derogación de la orden 399, de 9 de mayo, en su artículo 39 apartado 6, en la que se prohíbe a los medios de comunicación acceder a los espacios de entrenamiento de las categorías profesionales. Entendemos que es una clara contradicción con lo que se establece en el primer momento de la pandemia, en el que claramente se explicita que los medios son una actividad esencial. Por ello, pensamos que debemos poder acceder a todo tipo de actividad e informar libremente de todo lo que ocurre", ha pedido Juan Carlos Tuero, portavoz de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos.

"La otra denuncia que hacemos es a LaLiga. Desde hace mucho tiempo, LaLiga nos está sometiendo a una condiciones leoninas para poder acceder a nuestro trabajo. Siempre fuimos cumpliendo cada una de ellas; ahora, va un paso más allá. Aprovechándose de la triste pandemia, quiere conseguir el monopolio de toda la distribución gráfica relacionada con el fútbol. Es un atropello. Por un lado, tenemos que defender nuestro puesto de trabajo. Por otro, debemos de defender el derecho a la información. La información no puede ser solo una, tiene que ser plural, con la información no se juega", han racalcado los fotoperiodistas.

Tuero ha explicado que "este es el inicio de otras actividades" que harán próximamente. "No será fácil, pero no vamos a desistir. No lo haremos por el derecho a la información. Estamos en contra de los monopolios informativos", ha concluido.