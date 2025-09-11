La jugada polémica de un partido del Sporting que ha revisado el CTA

El Comité Técnico de Árbitros ha estrenado 'Tiempo de Revisión', un programa en el que revisa y explica algunas de las jugadas polémicas de Primera y Segunda División. En el primer capítulo, que ha dedicado a las tres primeras jornadas, ha incluido un lance de un partido del Sporting.

Una jugada polémica, señalada por el árbitro Álvaro Moreno Aragón, en la primera jornada de Liga y muy protestada por la afición sportinguista. De hecho, fue necesaria la intervención del VAR para corregir la decisión del colegiado: el penalti pitado a Pablo Vázquez, tras un disparo del jugador del Córdoba Ignasi Vilarrasa.

LaLiga El árbitro Álvaro Moreno Aragón, en el Sporting-Córdoba

Moreno Aragón señaló penalti por mano del defensor rojiblanco; pero, corregido por el videoarbitraje, lo anuló. Según el CTA, acertó en su decisión. Según ha relatado en una voz en off la portavoz del Comité, Marta Frías, "no todos los balones que tocan el brazo son falta".

En la acción concreta del Sporting-Córdoba de la primera jornada en El Molinón, "en el momento del impacto, el brazo del defensor está completamente recogido, y en posición natural", añade Frías; que recuerda que, "para que una mano sea sancionable, debe haber un movimiento voluntario del brazo hacia el balón o que el brazo esté en una posición antinatural, ocupando más espacio del debido".