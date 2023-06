Jonathan Varane renueva su contrato con el Sporting hasta 2027

El Real Sporting ha hecho oficial la renovación de Jonathan Varane. El jugador francés firma una ampliación de contrato por cuatro temporadas más, con ficha profesional, hasta el año 2027. Sus buenas actuaciones en el tramo final de temporada han convencido al Sporting, que hace una apuesta de futuro con el centrocampista como la hizo este año con Dani Queipo o Diego Sánchez, otros dos jugadores que subieron al primer equipo desde el filial y han dado un buen rendimiento.

Varane llegó este verano procedente del Lens. El hermano de Raphael Varane, ex del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, llegó a Gijón procedente del Lens para jugar en el filial dirigido por Dani Mori. Pronto comenzaría a participar en los entrenamientos del primer equipo, aunque no pudo participar hasta enero de 2023 por un problema de documentación que no le permitió jugar con los 'mayores' en el primer tramo de competición.

Debutó con el Pitu Abelardo, el 6 de enero de 2023, frente al Levante en El Molinón. Desde entonces, Varane ha disputado un total de 17 partidos, firmando buenas actuaciones y asentándose de forma gradual en el once escoltando a Pedro Díaz. A pesar de contar con el interés de otros clubes en sus servicios, Varane renueva cuatro temporada más.