Jonathan Varane reconoce ofertas: "Hubo clubes interesados, pero solo pienso en el Sporting"

Faltan dos días para que el Real Sporting de Gijón vuelva a El Molinón. Este sábado, desde las 21:00 horas, el cuadro gijonés recibirá a la SD Amorebieta con el objetivo de defender su segundo puesto en la clasificación en LaLiga Hypermotion. Los vascos, en descenso, llegan penúltimos a Asturias.

Sesión de trabajo en Mareo y rueda de prensa de Jonathan Varane

Rober Pier fue la gran ausencia en el entrenamiento de este jueves en el Campo 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo. El central gallego se ejercitó de forma individual junto a Ignacio Jeraldino, que también arrastra molestias. Fuero, junto a Gio Zarfino, recién operado de su lesión en el tendón rotuliano de la rodilla, las únicas ausencias en la sesión.

Tras el entrenamiento, Jonathan Varane compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación.

Menos minutos de los esperados en lo que va de curso. "Tenemos suerte de jugar al futbol. Trabajo todos los días para cambiar eso. Tengo que dar lo mejor de mí mismo para entrar"

La competencia en el centro del campo. "Estoy trabajando duro para ponerselo difícil al míster. Estoy intentando cambiar esta dinámica para poder jugar más. Espero mi momento que va a llegar, seguro".

Amorebieta. "Partido importante contra un buen rival. Vamos a darlo todo y tenemos el apoyo de El Molinon. Eso nos va a ayudar para sacar puntos este fin de semana".

¿Los rivales cambian su forma de jugar ante el Sporting? "Creo que estamos solidos en casa, los rivales lo saben. No sé si cambiarán su manera de jugar, pero nosotros ntentaremos seguir así".

Ramírez habló de 'dificultades' en la llegada al mundo profesional. "No he tenido dificultades en particular. Hay que pasar por esos momentos en la carrera de un futbolista, es un proceso normal. Estoy tranquilo, al servicio del equipo. Dar todo lo que puedo para ayudar a mis compañeros".

Reto de seguir invictos en El Molinón. "Si seguimos fuertes en casa pueden llegar buenas cosas. Nos encanta jugar aqui, con el apoyo de todo el mundo que viene a ver el partido".

Jugar junto a Roque Mesa. "Podemos aprender de todos los compañeros. Roque tiene mucha experiencia y estamos unidos, trabajamos juntos. Podemos aprender de todos, también de Roque".

En qué ha cambiado Varane desde su debut en el primer equipo. "Soy un jugador con más confianza en mi mismo. He aprendido mucho y trabajado mucho. El cuerpo técnico me ha ayudado mucho. Tengo más confianza y más ganas de aprender y seguir así".

Ofertas en verano. "Hubo clubes interesados, pero yo estaba muy concentrado en el Sporting, el club con el que tengo contrato. Tengo la cabeza fría y los pies en el suelo. Pienso en el equipo, en el Sporting".

Margen de mejora en el juego a nivel personal. "Hay siempre cosas que mejorar. El Varane que esperas lo vas a ver, seguro. Mi oportunidad va a llegar.".

¿Año de celebrar algo importante? "Queremos hacer grandes cosas. Se trata de trabajar cada día y, si seguimos así, lograremos grandes cosas. Queremos darlo todo por el escudo".

Impacto de su hermano, Raphael Varane, en su carrera. "Ha tenido impacto, por supuesto. Cuando ven a Jonathan Varane ven a Raphael. Lo he tenido que aguantar. Yo me llamo Jonathan y quiero ser yo mismo. Soy un ser humano diferente a mi hermano, me gusta repetir eso".