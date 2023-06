Jesús Álvarez, en COPE Asturias: "Luis Aragonés y la época dorada del Sporting son mis recuerdos de Asturias"

Durante 47 años, Jesús Álvarez fue una de las caras más reconocibles de Televisión Española. Este pasado mes de febrero finalizó su vinculación con el ente público después de entrar en las casas de los españoles durante casi medio siglo para contar las noticias deportivas en el telediario de TVE.

En un programa especial desde el Castillo de la Zoreda, como imagen de Opticalia Quesada, Jesús Álvarez se sienta en el 'set' de Deportes COPE Asturias para conversar acerca de su salida de TVE, su trayectoria como presentador, las noticias que más le han marcado y su futuro. También el recuerdo que guarda de Sporting y Oviedo.

"Yo quería seguir en Televisión Española, pero no me dejaron. Ahora que se habla tanto de que hay que aumentar la edad de jubilación, hay que entender que no todo el mundo se quiere jubilar cuando le toca. Somos la excepción que confirma la regla, porque la mayoría de gente pide jubilarse antes", dice Jesús Álvarez sobre su salida de TVE. Al cumplir la edad de jubilación, cumpliendo el convenio, la televisión pública decidió prescindir del presentador, aunque su voluntad era continuar desarrollando su labor profesional.

Dio sus primeros pasos como profesional en la radio, en una modesta emisora de Madrid, para después pasar a RNE y de ahí a TVE. Su mejor recuerdo como periodista deportivo es el Mundial de Sudáfrica que levantó España. "Soy de una generación en la que España jugaba como nunca y perdía como siempre. Habíamos ganado todo en tenis o baloncesto, pero en fútbol, el deporte rey del país, no pasábamos de cuartos. Aquel Mundial nos metió en la conversación de grandes selecciones como Argentina o Alemania y unió a todo un país. No sé si la reacción sería la misma si ganáramos una segunda Copa del Mundo".

Por contra, cuestionado por la noticia más dura que le ha tocado contar, no duda en mencionar la tragedia de Heysel, cuando 39 aficionados fallecieron antes de la Final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus en el Estadio de Heysel (Bélgica), tras una avalancha provocada por una pelea de los radicales ingleses. "Me tocó contar los cadáveres uno a uno. Estaban tapados con sábanas", recuerda.

No tiene claro la noticia que aún no ha contado y le gustaría contar, lo que sí tiene claro es que quiere seguir trabajando y entrando en los hogares de los españoles a través de la televisión. "Siempre que me piden una foto digo que sí. Estoy encantado de que me pidan fotos, eso es que soy una persona familiar porque he entrado en la casa de la gente. Me debo al público, no me importa para nada que me paren por la calle", cuenta con naturalidad. Además, recuerda una charla con Rafa Nadal que ilustra bien su situación a nivel profesional. "Le pedí a Rafa que me prometiera otra entrevista si volvía a ganar Roland Garros. Me dijo que solo me podía asegurar la entrevista", explicaba entre risas.

Recuerda también Jesús Álvarez personas asociadas al RealSporting y al Real Oviedo y que le marcaron con el paso de los años. "Tenía muy buena relación con Luis Aragonés, que me hablaba de su etapa en Oviedo. Aunque tengo que decirlo, que me perdonen los del Oviedo, pero tengo más recuerdos del Sporting. José Manuel Fernández fue un gran amigo, defensa del Sporting y que después fue gerente. Era la época dorada del Sporting con Mesa, Cundi, Quini... Me mandaban muchas veces a Gijón en Tablero Deportivo y recuerdo mucho aquella época gloriosa, muy buena. Desgraciadamente, los dos están hoy estancados en Segunda División".

Una leyenda el periodismo deportivo, una de las caras más reconocidas en el periodismo deportivo español en el último medio siglo que después de 47 años de vivencias irrepetibles en Televisión Española no pierde la ilusión por el periodismo y el deporte.