Javi Rico: "En mi diccionario no está la palabra 'fracaso'"

Javi Rico no dejó a nadie indiferente en su última comparecencia de prensa de la temporada 2021/2022. El director deportivo rojiblanco, como es habitual, compareció ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada que finaliza y abordar las líneas maestras de la siguiente, la 2022/2023.

Rico asegura que por su cabeza no se pasa dimitir. “No me he planteado la dimisión en ningún momento. Tengo el apoyo del Consejo de Administración”, aseveró, al tiempo que pidió disculpas por la temporada del equipo. “Pido perdón, en mayúsculas, a la afición por esta lamentable temporada. Ellos han sido los únicos que han estado a la altura”.

Preguntado, de nuevo, por una hipotética dimisión producto de una de las peores temporadas en la historia del Sporting, Javi Rico volvió a ser tajante: "Si hablamos de la dimisión, todos deberíamos salir del club. Al principio de temporada, no he visto a nadie quejarse de la plantilla. Soy la misma persona que casi consigue playoff la anterior temporada”.

Envió mensajes contradictorias a la hora de hacer autocrítica. “¿Autocrítica? No hay mayor autocrítica que decir que asumo toda la responsabilidad de la mala temporada, pero creo que esta plantilla ha estado por debajo de su gran nivel”, dijo.

También defendió su labor como director deportivo y negó que el Presidente, Javier Fernández, fuera el artífice del fichaje de Abelardo. “Pedí permiso al Presidente y a Javier Martínez para traer al Pitu Abelardo. El entrenador es cosa mía, igual que Gallego y Martí”, explicó. Sobre su relación con el técnico gijonés, negó que existiera fricciones entre ambas partes. "Si no hubiera una buena relación, no hubiera pedido su fichaje. La relación es excepcional".

En torno a la reconstrucción de la plantilla, habló de "revolución" y dio el número de fichajes que se plantean hacer. “Se harán 9-10 fichajes para la próxima temporada", especificó. Nacho Méndez y Campuzano no cuentan para el club, igual que Bogdan, mientras que a Pablo García le buscarán una cesión. Por su parte, Pelayo Suárez tendrá que hacer las maletas después de salir cedido y firmar su renovación el pasado verano.

En cuanto a las renovaciones, Rico aseguró que Djuka tiene una oferta de renovación "de larga duración", mientras que Borja López también tiene la renovación encima de la mesa. Diferente es el caso de Pablo Pérez, con el que ha hablado el director deportivo sin hacer públicos los detalles.

Preguntado por la mala temporada en Mareo, Rico no mostró excesiva preocupaci´pn al afirmar que "no le doy importancia a quedar primeros o segundos en el fútbol base. Le doy importancia a la formación. La palabra ‘fracaso’ no entra en mi diccionario. No veo tanto desastre”.

Sobre su futuro, con contrato hasta 2023, Javi Rico dice que no es algo que le ocupe. "Termino contrato en 2023 pero no me planteo mi futuro” Casi una hora de rueda de prensa que que dejó muchos titulares y muchas dudas entre la afición sportinguista con el futuro del Sporting a corto plazo.