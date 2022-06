Javi Fuego carga contra Javi Rico: "Me gustaría que ese tipo deje de nombrarme"

Javi Fuego ha roto su silencio en torno a la figura de Javi Rico. El ex jugador y capitán del Sporting ha estallado en su cuenta de Instagram contra el actual director deportivo de la entidad rojiblanca en un mensaje que dice:

"Llevo un año en silencio. No por cobardía sino por sportinguismo, porque el club necesitaba tranquilidad para salir de una de las situaciones deportivas más comprometidas de su historia. Por respeto hacia mí, me gustaría que ese tipo llamado Javier Rico, que parece ser que es el director deportivo del Real Sporting, deje de nombrarme ya que no me gusta que se me vincule con él de ninguna manera.¡¡Puxa Sporting!!

Estas palabras son posteriores a la rueda de prensa que ha dado Javi Rico en El Molinón haciendo balance de la temporada 2021/2022 en el Sporting, en la que dijo sobre Javi Fuego: "más que echarle en falta, si alguien le ha echado en falta, es que los veteranos de esta temporada tenían que haber dado un paso adelante", afirmó.