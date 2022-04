Isaac Fouto: "Fue un espectáculo bochornoso"

Fue el periodista que más de cerca vivió lo sucedido tras el derbi. A pie de campo, Isaac Fouto estuvo casi pegado a los incidentes sucedidos al término del encuentro entre el Sporting y el Oviedo. El periodista de COPE analiza en DCA lo sucedido.

"Me pasó como al árbitro, no tengo monitor y no veo la agresión de Christian y Berto a Joan Femenías, pero sí veo a jugadores no convocados como Jony, que fue como un poseso, ir a por los jugadores del Oviedo. Fue un espectáculo bochornoso", admite Fouto. El periodista cuenta que, al retirarse a los vestuarios, se encuentra al árbitro revisando el VAR y justo después se producen las expulsiones.

"Es cierto que no había público identificado. Los jugadores del Oviedo no se marchan rápidamente al vestuario, pero es que no se pueden marchar, pero no entendí que se fueran a una esquina donde no estaban los seguidores del Oviedo. Eso sobró un poco, pero lo que más sobró fue la forma en la que los jugadores del Sporting fueran a por Femenías", concluye.