Heri Frade, en COPE Asturias. "El Oviedo está en buena línea, apagando 'chivatos' del salpicadero"

El Real Oviedo consiguió un valioso punto en su visita al Ciutat de Valencia, ante un Levante UD que comenzaba la jornada como líder de LaLiga Hypermotion.

Las sensaciones en el juego del equipo de Javi Calleja van mejorando con el paso de las jornadas y los resultados avalan el paso adelante del equipo carbayón desde el derbi asturiano. Ocho puntos de doce posibles han colocado al Oviedo a solo un punto de los puestos de playoff de ascenso.

EMPATE EN EL CIUTAT

En su sección de 'El Cofrade' en Deportes COPE Asturias, Heri Frade opinó sobre la mejora en el juego del Real Oviedo en los últimos partidos. "Tampoco podía jugar mucho peor de lo que estaba jugando. El Oviedo está haciendo pretemporada con puntos en juego. Los jugadores se van conociendo entre ellos y también al mister. El equipo tiene su riqueza del centro del campo hacia adelante y ha sacado un punto donde pocos van a ganar", opina Heri.

LaLiga Colombatto en el Ciutat de Valencia.

También valoró la actuación arbitral de Arcediano Monescillo y su impacto en el choque. "Cada equipo tuvo sus ocasiones, no muchas. El Oviedo pudo ganar y perder. Y eso que pudo terminar con diez jugadores porque Arcediano, que me gusta mucho y no entiendo por qué no ha subido a Primera nunca, fue demasiado 'moñas' con las tarjetas", dijo en alusión a las amarillas que recibió el conjunto oviedista en defensa, con amarillas para Rahim, Luengo y Costas en la primera mitad.

Siguiendo con la actuación arbitral, Heri valoró el posible penalti a Oier Luengo que reclamó el jugador vasco por agarrón en un córner. "El penalti de Luengo se puede pitar, pero no me pareció tan claro como la falta que le hicieron en Elda”.

el progreso del oviedo de calleja

Desde el debut en Riazor hasta el último partido en el Ciutat de Valencia ha habido una metamorfosis en el Oviedo de Calleja, que cada vez compite mejor y que se va acercando a los puestos altos de la tabla.

Heri Frade ve potencial en la plantilla del Oviedo, aunque también señala los puntos débiles. “Cuando se vaya conjuntando todo, el equipo va a funcionar bien. En ataque se tienen que conocer mejor y atrás se me queda cojo el lateral zurdo. En defensa, todo lo que empiece por Costas y Calvo está bien, además Escandell lo está haciendo muy bien sustituyendo a Leo Román, pero los laterales se me quedan cortos”.

LaLiga Aarón Escandell bloca un centro ante la mirada de Costas, Dani Calvo y Pomares.

El Oviedo suma cinco partidos dejando la portería a cero esta temporada, pero es el cuarto equipo menos goleador de campeonato. “Vive menos en campo contrario que el Oviedo de Carrión. El Oviedo está en buena línea, está apagando chivatos del salpicadero y conociéndose mejor”, dice Heri, que ve una mejora desde el derbi asturiano ante el Sporting. “Tocó fondo para coger carrera”, explica.

CARRIÓN Y SU POSIBLE DESTITUCIÓN EN LAS PALMAS

Aunque enfocada en el crecimiento del equipo y un nuevo asalto al ascenso a Primera, la afición del Oviedo mira de reojo a Las Palmas. La situación de Luis Carrión, ex entrenador azul, se complica y el club amarillo valora destituirle por los malos resultados. “Carrión salió peor parado que el Oviedo en aquella salida. No le deseo ningún mal, pero parece que la apuesta de separarse le ha salido peor a Carrión que al Oviedo”, dice Heri Frade sobre el técnico catalán.

¿Podrían volver a encontrarse el Oviedo y Luis Carrión en un futuro? Heri Frade no lo descarta. “He visto tantas cosas… Habría que hablar las cosas, pero quizás en el futuro se necesiten el Oviedo y Carrión”.

EFE Luis Carrión, técnico de Las Palmas..

Uno de los candidatos a sustituir a Luis Carrión en el banquillo azul fue Pacheta, que hubiese vivido una segunda etapa en el banquillo del Carlos Tartiere. “Pacheta se fue después de remar en una categoría muy complicada y fue clave para salir de ese hoyo. Carrión se fue en un ambiente mucho mejor, en una situación. Yo creo en las segundas oportunidades, soy mucho de perdonar. En las terceras ya... no creo".

Por último, cree Heri Frade que Oviedo y Carrión fueron un combo perfecto. Hay paisanos, lugares, paisanos para lugares y lugares para paisanos. Oviedo fue para Carrión lo que no ha sido Las Palmas", sentencia.