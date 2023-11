Heri Frade, en COPE Asturias: "La consigna de Pachuca con Latores es no dar nada por hecho"

La victoria del Real Oviedo sobre la SD Eibar en el Carlos Tartiere, con remontada incluida y con gol de penalti agónico en los minutos finales, ha disparado, de nuevo, la ilusión del oviedismo. Un triunfo que sitúa a los azules a cinco puntos del playoff de ascenso a Primera División después de 16 jornadas en LaLiga Hypermotion y que deja dos grandes protagonistas: Borja Bastón y Santiago Colombatto.

La opinión de Heri Frade en Deportes COPE Asturias

Como es habitual cada lunes, Heri Frade se ha pasado por Deportes COPE Asturias para hablar con Pablo Acebo sobre todo lo que rodea a la actualidad del Real Oviedo. Además del triunfo ante el Eibar, los nombres de Colombatto o Borja Bastón, Heri también opina sobre las declaraciones de Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, tras la Junta de Accionistas, con la Ciudad Deportiva de Latores en el foco.

Borja Bastón festeja el empate frente al Eibar.Real Oviedo





Remontada ante el Eibar. "Mola mucho ver al equipo remontar y remontarle a un equipo así. Un equipo que dominó el primer asalto, que te marca un gol muy psicológico. Y ahí el Oviedo se repone jugando al fútbol, moviendo al Eibar con el balón. Se vieron muchas cosas buenas. Capacidad de sufrimiento, de reacción y capacidad futbolística, que es mayor que lo que se suponía al inicio de temporada. Y si encima recuperas a tu goleador, mejor que mejor".

Reivindicación de Borja Bastón. "Todo el mundo necesita refuerzos positivos pero el delantero y el portero los que más. La justificación del sueldo de un delantero es el gol. Borja Bastón estaba encasquillado y le estaba pesando a él y a su relación con la grada. Hay que hablar más de efectividad".

Bastón nota que está en entredicho. "Porque no está dando 'cifras'. El equipo va recuperando funciones y te falta esa patata para el kilo. El gol es de los delanteros, aunque todos tengan que aportar. Bastón ha tenido temporadas de todo tipo, pero si llega a los dos dígitos, aunque no llegue a los quince goles, bien está. Se han ido Manu Vallejo y Sergi Enrich y le han quedado todos los galones".

Abrazo de Borja Bastón a Luis Carrión. “Es fútbol. No está bien, pero puede ser comprensible si hay reparación. Si enterraron el hacha no tenemos que sacarla los demás. Como lo de Lewandowski en su día con Lamine Yamal. Si el perdón existe y al míster le vale, bien está”

Santiago Colombatto. “Es lo que decían las mejores versiones del verano sobre su llegada. Es un jugador de Primera División, un centrocampista de hace 20 años, que hace de todo. Ahora especificamos con los centrocampistas. Unos son de contención, otros de creación. Colombatto hace de todo. Cuando decía hace unas semanas que echaba de menos a Gastón Brugman, a esto me refería, aunque sigo echando de menos a Brugman".

Santiago Colombatto celebra su gol ante el Eibar junto a Jaime Seoane.Real Oviedo





Objetivo de 'engancharse' al playoff antes del parón. “Sería lo ideal porque no es lo mismo atacar el mercado cerca del playoff que lejos. Correctísimo”

Ciudad Deportiva de Latores. “No está cerrado porque no está firmado. Pasó con los fichajes, es la política de Pachuca. El que no hace el ridículo seguro es quien pone los terrenos y a quien le ponen una primera piedra en su terreno. Más comprometedor que la foto de la presentación con Jesús Martínez desde México, con el presidente, con el alcalde... más comprometedor que esa foto no hay nada más que un contrato firmado cuando hablamos de negocios. El Ayuntamiento también está trabajando en un plan parcial, está todo muy avanzado. En Oviedo no se me ocurre otro sitio mejor. La consigna de Pachuca con Latores es no dar nada por hecho".

ESCUCHA LA OPINIÓN DE HERI FRADE EN DEPORTES COPE ASTURIAS