Heri Frade, los brotes verdes del Oviedo y la continuidad de Ziganda

"Es un alivio. Cuando te lías, te puedes complicar la vida hasta el final. El Oviedo ha tardado mucho en hacer lo primero que tenía que hacer, lograr los 50 puntos, y ya no hay tiempo para más. Ha faltado calidad de cara a la portería contraria para optar a otras cosas. Yo, pese a todo, quiero ver brotes verdes. El equipo tiene una determinada base para mejorarla y volver a pelear por el 'play off', que antes al menos se hacía". Así valora Heri Frade la consecución de los 50 puntos que dan la permanencia al Real Oviedo en la Segunda División.

Tras escuchar a Ziganda en la sala de prensa del Tartiere, el periodista de 'Tiempo de Juego' se reafirma en su idea de darle la continuidad al entrenador navarro: "Conoce la casa, a los jugadores, no tiene miedo a sacar a los de abajo, conoce también las rémoras de este equipo. Si Ziganda quiere seguir, quiero suponer que será porque sabe en qué línea se va a trabajar y verá que el proyecto puede tener buena pinta. Quiero verlo así. Puedo entender que el club no lo tenga claro del todo, pero la decisión se debe tomar pronto".

"Si no sigue Ziganda, que yo quiero que sí continúe, solo pido una cosa: que no me inventen cosas. Que sea un entrenador de Segunda División, que conozca bien la categoría y que tenga, a ser posible, algún ascenso a Primera. En una categoría tan igualada, creo que la mano del entrenador se nota muchísimo. La Segunda hay que conocerla", precisa Heri Frade.

El partido de Vallecas

Un buen resultado del Oviedo el jueves en el Estadio de Vallecas lo sería también para el Sporting en su lucha por el sexto puesto. El periodista asturiano ofrece su punto de vista: "Que el Oviedo salga a competir con orgullo, valor y garra. El Sporting depende de sí mismo. El Oviedo tiene que hacer su partido. Hay jugadores que están a examen para el entrenador, la dirección deportiva, la afición... A ganar; yo voy a celebrar cada gol del Oviedo como si no significara nada para el rival".