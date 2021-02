“Hemos acertado con esta cesión”

Riki Rodríguez está causando sensación en Santander. El futbolista asturiano, cedido por el Real Oviedo al Racing en el mercado invernal, está cambiando la cara al conjunto blanquinegro, que pelea por hacerse un hueco entre los tres primeros clasificados de su subgrupo de la Segunda División B.

Con cuatro encuentros disputados, Riki ya ha marcado un gol, pero además se está ganando todos los elogios. “Estoy contento, creo que están saliendo bien las cosas y estoy muy a gusto en Santander”, responde el centrocampista en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

El futbolista no se arrepiente de la decisión tomada en el último mercado de fichajes. “La idea era jugar. En Oviedo no estaba teniendo minutos y la intención era salir. Si era Segunda B, tenía que ser un sitio como el Racing, por club, historia, afición. Parece que acertamos, porque no me podía tirar una temporada sin jugar”, comenta.

Desde el club azul siguen atentos las evoluciones de Riki Rodríguez. El jugador no esconde su deseo de volver y de triunfar con la camiseta azul. “Es una cesión. Tengo contrato allí. Soy de Oviedo y me fui de buenas maneras y con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a todos a la cara. Es una cesión para seguir creciendo, para madurar como futbolista y como persona”, explica. Sus miras están puestas en regresar a la capital del Principado. “Yo tengo contrato allí. Mi idea es crecer como futbolista y seguir allí. El futbolista crece con minutos. Donde pueda tener minutos es donde tengo que estar”, expone.

Además, el centrocampista continúa muy pendiente de las evoluciones de su equipo de procedencia, el Oviedo. “Se sufre más. Estoy en contacto diario con la gente del Oviedo. Lo pasaron mal estas jornadas. Desde dentro ves que se trabaja bien y que las cosas no cambian, pero toca tener paciencia. Se están haciendo las cosas bien, hay jugadores y mucha calidad. Confío en la reacción”, concluye.