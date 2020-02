"No hay tiempo para un cambio drástico, pero hay que dar con la tecla"

“¿Si se verá un cambio drástico? Me imagino que no. Pero pensamos que se pueden automatizar dos o tres pautas. No hay tiempo para un cambio drástico. Pero el tiempo no será una excusa. Hay que dar con la tecla". Así explica Ziganda el momento del Real Oviedo antes de recibir este domingo al Tenerife.

“Esto no es viene uno, le da a un interruptor y cambia. Es un proceso, hay que hacer pequeños cambios”, explica. “No es un problema de actitud. A veces, la responsabilidad que supone la clasificación te lastra. La situación no es cómoda pero tenemos que aprender a vivir con esta situación incómoda lo mejor que sea posible”, afirma.

Ziganda confirma que Borja Sánchez volverá a la convocatoria. El técnico navarro espera que el equipo transmita “rabia y energía”. “Me gustaría ver un equipo que va con ambición de hacer gol y ordenado en la fase defensiva”, confía.