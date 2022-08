No hay 'cláusula del miedo' para Fran Villalba: jugará en El Molinón

La cesión de Fran Villalba al Málaga incluye una opción de compra obligatoria en caso de ascenso por 1.200.000 millones de euros, además de un pago inmediato por la cesión de 150.000 euros y el pago íntegro de su ficha. Lo que no se incluye en los términos de la cesión es la recurrente 'cláusula del miedo', por lo que el jugador podrá jugar ante el Sporting durante la cesión.

El primer encuentro entre andaluces y asturianos se producirá el 6 de noviembre en La Rosaleda. La vuelta, que significará el regreso de Villalba a El Molinón, tendrá lugar el fin de semana del 29 de enero de 2023.

La salida del mediapunta valenciano ha sido el 'culebrón' del verano en el Sporting. El jugador, descontento porque Javi Rico no cumplió su palabra de renegociar su contrato una vez el Sporting ejecutó la opción de compra sobre él, le comunicó a Abelardo que no quería seguir jugando en Gijón y que deseaba encontrar una salida. El técnico, que respetó su decisión,dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Mirandés que "Fran Villalba no quiere jugar en el Sporting, por eso para mí no cuenta", y apenas cinco días después se concretó su salida rumbo a La Rosaleda.

Desde todas las partes de la negociación se resalta el buen entendimiento que se ha producido para encontrar una solución al 'caso Villalba'. El entorno del jugador ha asegurado a COPE Asturias que el Grupo Orlegi ha puesto de su parte en la negociación y agradecen a la nueva propiedad del Sporting todas las facilidades para que el jugador cumpliera su deseo de jugar en Málaga.