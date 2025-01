Hassan y su salida al campo en el derbi: "El club me fichó para eso, para ser diferencial y dar ese plus"

El Real Oviedo pasa página del derbi y ya pone sus ojos en el partido del viernes ante el Cartagena. Hassan ha vuelto a centrar los votos en la elección como mejor jugador del mes, en este caso de diciembre, después de haberse llevado también el de noviembre. Lo que demuestra que está en buen momento. Hoy ha recogido el Premio Jugador Cinco Estrellas en El Requexón.

¿Cómo vivió el derbi en lo ambiental?

“Era mi cuarto derbi, dos con el Sporting y dos con el Oviedo. Y es el primero que noto con tanto ambiente. Con mucha tensión, un derbi de verdad. Me encantó. Los futbolistas soñamos desde niños con este tipo de partidos, con el estadio lleno, un gran ambiente... La gente nos empujó y nos ayudó mucho. No pudimos conseguir la victoria, pero fue muy bonito. Ojalá más ambientes así y poder devolver a la gente la fuerza que nos da. El recibimiento en el bus nos deja recuerdos”.

¿Y futbolísticamente?

“El primer tiempo desde el banquillo, con ganas de salir viendo cómo estaba el campo... En la primera parte fue un derbi, muy cerrado, con pocas ocasiones, muchos duelos y muchas faltas... Yo sabía que iba a entrar pronto, porque el míster me lo había dicho por la mañana el plan de partido. Quería un partido cerrado en el primer tiempo y que yo tendría espacios en el segundo tiempo con los equipos cansados. Que entrara para reventar el partido. La táctica fue muy buena, porque dos minutos después de entrar metí gol. Le dedico el gol porque fue gracias a él. Me esperaba entrar en el 60, pero al descanso habló conmigo y me dijo que Cote tenía amarilla y que se iba a abrir más y que era para mí. Una pena que nos empataran al final”.

Minutos tras el descanso

“El club me fichó para eso creo, para intentar ser diferencial y aportar este plus que puedo dar. Estoy contento. Tuve oportunidad para meter el segundo y la fallé, tengo que trabajar para no relajarme y cuando meto un gol, meter el siguiente. Pero estoy satisfecho de mi partido. Después del gol fue más difícil porque nos metimos atrás. Tenemos que tener la ambición de meter el siguiente para matar el partido”.

Momento del gol

“La celebración tenía mucha euforia. Es una sensación especial meter un gol y más en un partido así, en un derbi. Levantas la cabeza y ves el campo lleno, todos muy felices abrazándose. Después todo el equipo, la gente del banquillo que viene corriendo... Es increíble, me lo voy a quedar para toda la vida. Mucha euforia, una locura”.

Protagonismo Dubasin y Hassan

“Es lo bonito del fútbol también circunstancias así. Le da un plus, un poco de picante al derbi. Es bonito también tener esas cosas en un derbi. Nuestro partido era un derbi. Seguro que él, como yo, teníamos muchas ganas de este partido porque además jugábamos contra nuestro ex equipo. Yo cuando juego contra un ex equipo siempre tengo un plus de motivación”.

Gesto de mandar callar en la celebración

“Siempre lo hago. Si la gente ve mis celebraciones antiguas en otros equipos también lo hacía. Es un gesto que me gusta, que hago con mis amigos de París. No es contra nadie, ni por sentimiento de revancha. En el fútbol siempre hay críticas y hay que aceptarlas. Cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Recibí críticas al principio de temporada pero eran lógicas. El club apostó por mí y al principio de temporada no había devuelto esa confianza, no estaba en mi mejor nivel. Pero las cosas poco a poco están siendo mejores y ahora estoy en buen momento. La gente me da confianza y eso me da ganas para devolverles”.

Sobre el Cartagena

“Esto no para. Los derbis son especiales, pero ya pasó. Hay que pasar página y pensar en el Cartagena. Es un partido que será complicado, porque en esta Liga todos los equipos son muy difíciles de jugar. Vienen de mala racha, están teniendo una temporada difícil y acaban de cambiar de entrenador. Seguro que tienen ganas de salvarse y de cambiar la cara. Vuelven a jugar en casa y querrán demostrar que quieren cambiar la primera vuelta. Esperamos un partido difícil y estamos preparados para ir a por los tres puntos. Los rivales de abajo aprietan y tenemos que sacar puntos”.

Etiqueta de no ser titular

“No me frustra. No me siento ni revulsivo ni titular. Intento ayudar al equipo. Como a todos, me gusta estar en el campo y verme en el once titular. Pero tenemos una gran plantilla y cada uno que juega sabemos que lo va a hacer bien. Intento ayudar como puedo. Cuando salgo de titular estoy encantado y si es saliendo desde el banquillo intento ayudar como puedo también. En los últimos meses en cuanto a tiempo de juego estoy más que satisfecho. Y eso me ayuda a tener el nivel de juego que tengo ahora. Estoy contento y ayudando al equipo como puedo en cualquier momento”.