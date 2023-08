González Fuertes, en COPE Asturias: "Con el 'caso Negreira' se han cruzado líneas que no se pueden cruzar"

Los árbitros de Primera División han elegido Las Caldas para realizar la última parada de pretemporada antes del inicio de competición el próximo 11 de agosto. A diez kilómetros del centro de Oviedo, Pablo González Fuertes, el único árbitro asturiano en Primera División, concede una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Asturias antes de la que será su séptima temporada en la élite del fútbol español. Ilusionado como el primer día, pero dolido con el trato que recibe el colectivo arbitral desde que explotó el 'Caso Negreira'.

Pretemporada en casa, en Asturias.

"No se puede estar mejor que en casa, en la tierra. Haciendo de anfitrión a mis compañeros. No ha sido cosa mía venir aquí (risas), pero encantado de poder estar".

¿Qué te dicen tus compañeros de lo que estáis viviendo aquí?

"Están encantados del tiempo que tenemos aquí para hacer una pretemporada. Estamos en Las Caldas, en un marco de tranquilidad y sosiego. Imagínate para un extremeño o madrileño a las temperaturas a las que entrenan venir aquí...".

Estás a las puertas de tu séptima temporada en Primera. ¿Qué sientes?

"Siento el mismo hormigueo que cuando tenía 16 años y arbitré el primer partido. Vivo apasionadamente lo que hago. Estoy como loco por ponerme las botas otra vez".

¿Qué ha cambiado del Pablo de 2017 a este en 2023?

"Es un Pablo más sosegado y con más conocimiento de la categoría, que es muy importante. Al saber que te queda menos disfrutas más. Tengo 43 años y no sé si me quedan uno, dos, tres o cuatro años, pero ya estoy en la recta final".

¿Qué diferencias hay entre el arbitraje de 2017, cuando debutaste, y el de ahora? Habláis mucho de 'tensión' en contra del colectivo arbitral.

"El año pasado vivimos una situación indignante e incomprensible. No solo hemos tendo que aceptar críticas. Hemos tenido que soportar ataques a nivel personal, a nuestras familias, a nuestro patrimonio con el dinero que ganamos honradamente. Solo deseo que el Caso Negreira se aclare lo antes posible. Y espero que todos los que nos acusaron de cosas que no somos rectifiquen, aunque desgraciadamente no creo que suceda".

¿A qué te refieres?

"Pues a los ataques que hemos recibido y a los calificativos que se nos han puesto. Somos trabajadores honrados y queremos desempeñar nuestra labor, que es una vocación, con la mayor honradez. Pido que nos dejen trabajar".

A nivel personal, ¿cómo ha impactado en tu día a día la presión derivada del Caso Negreira?

"No solo me sacude a mí. Llevo más de 20 años arbitrando y aguantando la presión. El problema es que salpica a nuestras familias. En la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Es imposible aislar a nuestras familias de lo que vivimos. Cuando llegas a Primera, un requisito indispensable es tener un nivel psicológico fuerte para afrontar lo que te viene, pero nuestras familias no están preparadas. Hay compañeros a los que se ha puesto en duda cómo han comprado su casa. Esa línea no se puede cruzar y describe algo que no somos. Puede que alguien no tenga dos dedos de frente y un día tengamos una desgracia. Lo hemos vivido después de la final de la Europa League con un árbitro en un aeropuerto. El día que haya una desgracia nos echaremos las manos a la cabeza, pero tendremos que mirarnos dentro si eso pasa y ver qué pudimos hacer para pararlo".

¿Cómo lo lleva tu familia?

"Lo llevan bien porque saben a lo que me dedico y saben que son casos aislados, aunque desagradables. Tengo la suerte de vivir en Asturias y sentirme muy querido aquí. La gente que me conoce sabe que soy un tipo normal".

¿Sentís que hay intereses detrás del descrédito arbitral?

"No lo sé. Sí sé que el año pasado recibimos ataques que no se pueden volver a permitir".

Tebas desea 'independizar' el arbitraje de la Federación.

"Tenemos claro que pertenecemos a nuestra casa que es la Federación Española de Fútbol. Desconocemos el futuro, pero la Federación nos lleva tutorizando toda la vida. Estamos muy tranquilos".

El madridista pide a Mbappé, el barcelonista a Bernardo Silva... ¿Qué le pides tú a la nueva temporada?

"Mejorar. La única ilusión que tengo es esa, ser mejor que el año pasado. Trato de acertar más porque nuestra profesión va de eso: acertar".

¿Qué harás cuando te retires del arbitraje?

"Me veo ligado al arbitraje aunque no sé en qué situación. El que nace árbitro muere árbitro. Todo lo que sea seguir ligado a esto, que es la pasión que me mueve en los últimos 27 años, será bienvenido".

¿Te ves en un club como delegado arbitral?

"Lo del club lo veo difícil. Cada uno mira por su interés y no me veo tanto ahí. Me veo con nuevos árbitros, trabajando por devolverle al arbitraje todo lo que me ha dado a mí".

Noto vocación en tus palabras. Sientes vocación por el arbitraje.

"Sin duda. Empecé con 16 años cuando gastaba más de lo que ganaba en el arbitraje. Y hasta hoy. Sigo sintiendo el gusanillo dentro cuando salgo a un campo de fútbol. Tengo la suerte de seguir trabajando en mi hobby, lo que me gusta".