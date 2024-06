Gijón y El Molinón dicen adiós a la carrera por el Mundial 2030

Fin al sueño del Mundial 2030 en Asturias. La Federación Española de Fútbol comunicó este martes al Real Sporting y a la FederaciónAsturiana deFútbol que Gijón y El Molinón se quedaban fuera de la carrera mundialista.

La sede de El Molinón es la única de todas las candidatas a albergar la cita mundialista que no ha presentado la documentación requerida antes de la fecha límite: el viernes 7 de junio.





Comunicado del Sporting

El Sporting comunicaba la noticia a través del siguiente comunicado:

La Real Federación Española de Fútbol ha informado este martes al Real Sporting de Gijón de que la Ciudad de Gijón y el Estadio El Molinón – Enrique Castro Quini quedarían fuera de la carrera de candidatas a sede del Mundial 2030. El plazo de entrega de la documentación requerida finalizaba el pasado viernes 7 de junio, tal y como se hizo saber a la autoridades en reiteradas comunicaciones durante la semana pasada.

Representantes de la institución que preside Pedro Rocha lo han comunicado hoy en el transcurso de una reunión virtual en la que solo han asistido el Presidente Ejecutivo del Real Sporting, David Guerra, y el Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Ramón Cuetos Lobo, aunque también estaban convocados el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. La RFEF ha informado también de que ahora se abre un periodo extraordinario de subsanación para aportar el material requerido.

El Real Sporting de Gijón solicitó a las autoridades el pasado martes una reunión para entregar los estudios y propuestas a los que se había comprometido, continuando con los trabajos del protocolo de intenciones firmado por las tres partes. Un encuentro que no se pudo celebrar al no haber recibido respuesta alguna pese a que todos estaban informados de los plazos establecidos. El Sporting confirma que dispone de los estudios económicos y del plan de financiación concluidos, cumpliendo con nuestros compromisos, y lamenta no haberlos presentado y discutido por la ausencia de las otras partes.

Lamentamos que se pudiera perder esta oportunidad que, sin duda, empezaría a beneficiar a la ciudad y a la región desde antes del gran evento global, y dejaría posteriormente un legado material e inmaterial que proyectaría internacionalmente una imagen sólida de Asturias.

El Real Sporting de Gijón ha puesto todos los medios a su alcance para conseguir que Asturias 2030 sea una realidad. Seguimos trabajando desde la posición que nos corresponde para que el fútbol, además de generar emociones, se convierta en una herramienta de transformación social y económica que ayude a los ciudadanos a tener una mayor calidad de vida e impulse el desarrollo del deporte en la región.

Por supuesto, nada desvía el foco de los objetivos deportivos en los que esta entidad trabaja sin descanso desde junio de 2022. El Club agradece a todos nuestros aficionados y a la sociedad asturiana y gijonesa en general el gran apoyo recibido esta temporada en la que la ilusión en este play–off nos está impulsando a todos quienes formamos el Real Sporting de Gijón.

La versión del Ayuntamiento de Gijón

El comunicado del club rojiblanco fue acogido con sorpresa por parte del Ayuntamiento de Gijón, que desde hace semanas había cerrado la 'carpeta' del Mundial.

El pasado jueves 6 de junio, el Real Sporting envió un correo electrónico al Ayuntamiento de Gijón para solicitar una reunión antes del partido de ida de semifinales del playoff de ascenso ante el Espanyol, según explican fuentes del Ayuntamiento a COPE Asturias. El objetivo del Sporting era debatir acerca de los documentos requeridos para que El Molinón fuera candidato a albergar el Mundial.

El Sporting asegura en su comunicado que ya tenía diseñado un plan definanciación, pero fuentes del Ayuntamiento aseguran que no conocen de la existencia de ese plan. De hecho, el 'no' del Ayuntamiento de Gijón al Mundial 2030 viene provocado porque por la ausencia de un plan para la reforma de El Molinón.

Lo que sí presentó el Sporting fue un plan de impacto económico del Mundial en Asturias avalado por la Universidad de Oviedo. Un estudio que, según explican fuentes del Ayuntamiento a COPE, no venía firmado por la Universidad.

Desde el Ayuntamientode Gijón creen que el Mundial no es rentable para las ciudades y se han negado a asumir los compromisos con FIFA para la ciudad y para el estadio. Una de las exigencias de FIFA es que los bajos comerciales de El Molinón tendrían que quedar vacíos el tiempo que dure el Mundial. Las inmdenizaciones correspondientes correrían a cargo del Ayuntamiento, algo que han rechazado desde el consistorio, donde mantienen su firme convicción de que el Mundial no sería rentable para la ciudad. "Un Ayuntamiento no es una empresa y no puede arriesgar con dinero de los contribuyentes", sostienen desde el consistorio gijonés.