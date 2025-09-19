COPE
Garitano: "Para poder estar con los de arriba tenemos que ir al límite en muchas situaciones"

El técnico rojiblanco no cree que el equipo haya perdido solidez defensiva: "El equipo ha defendido bien y hemos generado mucho"

Asier Garitano en una sesión en Mareo
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Garitano antes del partido ante el Almería

Borja García

Oviedo - Publicado el

1 min lectura

Después de dos derrotas consecutivas, el Sporting afronta una de las salidas más complicadas de la temporada. La visita al Almería, uno de los equipos candidatos al ascenso, que también llega con la misma racha de dos derrotas consecutivas. Pese a encajar tres goles en el último encuentro, Garitano no cree que el Sporting haya perdido solidez, como explica en la rueda de prensa previa al partido. 

