Garitano: "Para poder estar con los de arriba tenemos que ir al límite en muchas situaciones"

Después de dos derrotas consecutivas, el Sporting afronta una de las salidas más complicadas de la temporada. La visita al Almería, uno de los equipos candidatos al ascenso, que también llega con la misma racha de dos derrotas consecutivas. Pese a encajar tres goles en el último encuentro, Garitano no cree que el Sporting haya perdido solidez, como explica en la rueda de prensa previa al partido.