"En estos meses he notado que el Real Oviedo encaja muy bien conmigo"

A Simone Grippo no le ha hecho falta ni una temporada para empaparse de lo que significa un club como el Real Oviedo. El defensa italiano-suizo, que recaló en el conjunto del Carlos Tartiere en el último día del mercado invernal, se ha hecho con los galones del equipo azul, hasta el punto de convertirse en uno de los capitanes de la entidad y en uno de los tipos más respetados del vestuario. El central ha sido protagonista este miércoles en Deportes COPE Asturias, donde ha analizado el inicio de temporada del Oviedo.

"Una victoria transformará todas las sensaciones buenas que tenemos en resultados. Hemos hecho dos puntos en dos partidos y hemos podido hacer más", explica el futbolista. Lo que tiene claro Grippo, desde su llegada a España, es que "los inicios de temporada siempre son complicados". El zaguero asegura que en este comienzo de campaña está viendo "un bloque. En esta categoría que es muy igualada, es la diferencia. El equipo es consciente de lo que sucedió el año pasado y estamos trabajando para evitarlo".

Acerca de las últimas incorporaciones del club oviedista, Aburjania y Blanco Leschuk, Grippo cree que "los jugadores que han llegado necesitan su tiempo para entrar al equipo y entender el juego". Sobre el georgiano no duda que "está para jugar", mientras que acerca del delantero argentino comenta que "es un guerrero. Estoy contento por tenerlo con nosotros y no como adversario".

Con apenas meses en la capital del Principado, el italiano-suizo reconoce que se ha adaptado a la perfección, incluso con todo lo acaecido con la pandemia. "Mi llegada aquí fue complicada. Nos pilló el confinamiento. En cinco semanas, con once partidos, he notado que este club encaja conmigo. Estoy feliz por estar aquí". Su llegada se produjo en el último día de mercado. Grippo asegura que "en Zaragoza tenía todo, pero Arnau me explicó el proyecto y era muy interesante. Hablé con mi familia, con mi agente... creo que ha sido la mejor opción". También el exoviedista Miguel Linares, con quien coincidió en el Zaragoza, resultó determinante para tomar esta decisión. "Ha sido el mejor embajador del Oviedo. Desde el primer día en el que le pregunté hablaba fantásticamente del club".