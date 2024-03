Djuka, en COPE Asturias: "Si no jugamos playoff será una mala temporada"

UrosDjurdjevic fue el gran protagonista este miércoles en DeportesCOPEAsturias. El delantero y capitán del Real SportingdeGijón concedió una entrevista en exclusiva a la CadenaCOPE en La Cañada Real, en El Molinón.

Viene un partido grande contra el Racing. "Partidazo. Tienen la flecha para arriba, pero nosotros jugamos con nuestra gente y queremos los tres puntos".

¿Te motivan más estos partidos? "Me motiva mucho jugar en El Molinón y más cuando está como este año, con más de 20.000 personas todos los días. Por eso estamos sacando esos buenos resultados en casa, por la gente".

Ha habido un bajón de rendimiento en el Sporting. ¿Qué está pasando? "Quizá sí ha bajado el rendimiento, pero queda lo más importante y estamos cerca del ascenso directo. No estamos como a principio de temporada, pero es normal. Este año hay mucha igualdad. Ahora viene lo mejor, lo más importante".

¿Os sentís presionados por ascender? "No creo que sea un problema porque no teníamos presión a principio de temporada, la presión nos la metimos nosotros porque hicimos una buena primera vuelta. Lo más importante y lo más difícil es aguantar hasta el final. Hay equipos que llevan toda la temporada arriba y luego se caen. A nosotros nos pasó con Gallego, que perdimos contra el Almería la última jornada y no jugamos ni el playoff".

Ramírez estaba enfadado después de Lezama. "Sí, estaba enfadado el míster y es normal. Tiene razón en lo que dijo. Te puede pasar cuando no estás a la altura, cuando no estás al 100%, que te gana cualquier equipo en Segunda. También sabemos que si estamos a nuestro nivel podemos ganar a cualquier equipo".

¿Qué piensas de los pitos de El Molinón? "No le damos mucha importancia, ni tenemos que dársela. Sé cómo es la afición del Sporting, siempre quieren más, siempre quieren ganar, pero tenemos que estar juntos en estos diez últimos partidos. Estoy seguro de que nos van a ayudar. Entiendo a la gente, es normal que nos pidan más y ahora viene lo más importante. Nosotros vamos a dar el cien por cien".

Tú has vivido de todo: ovaciones y pitos de la afición. "He pasado por todo. A veces duelen los pitos, es normal. Soy un futbolista profesional y tienes que entender los pitos, va en nuestro trabajo. Sé que la gente me quiere, he dicho siempre que nunca he tenido unos aficionados tan buenos como aquí. Firmaría jugar todos los partidos que quedan en El Molinón, me motiva mucho jugar aquí".

¿Sientes que puede ser el año del ascenso o aún crees que el proyecto necesita madurar más? "Tenemos una muy buena oportunidad. Creo que vamos a estar ahí hasta el final y dependerá de nosotros. Si estamos como en la primera vuelta nos irá bien. Con los de abajo nos está costando mucho".

Estuviste cerca de jugar en Primera... pero con otro equipo. "Sí, estuve cerca de salir a Primera. Con la oferta del Rayo Vallecano estuve cerca de salir, fue el momento en el que estuve más cerca. El Valladolid también se intereseó y tuve también ofertas de fuera de España, pero yo siempre he querido quedarme en el Sporting. Mi sueño es cumplir mi contrato aquí hasta 2027 y subir a Primera División con el Sporting".

¿Cómo calificarías la temporada si el Sporting no entra en playoff? "La temporada es mala si no nos metemos en el playoff. Hemos estado toda la temporada ahí y si no nos metemos será una mala temporada".

¿Qué nota le pones a tu rendimiento esta temporada? "Si hablamos de los goles no estoy contento. Soy delantero y siempre quiero meter goles, pero el equipo está bien. Personalmente no estoy contento, pero estoy tranquilo y trabajando como siempre. Ojalá que meta algún gol más".

Has pasado de 38 goles en dos años a tener problemas con el gol. ¿Cómo lo estás llevando? "Es difícil cuando un delantero no mete goles. Me meto presión para meter goles, pero no tiene que ser tanto así. Un delantero tiene que aportar más que goles: presionar, defender, desmarcarte... Me presiono a mí mismo, pero no debe de ser así. Estoy intentando cambiar y estar más tranquilo. Estoy trabajando con Imanol Ibarrondo y me ayuda mucho. No es fácil cuando no metes goles y tienes esa presión".

¿Te ha llegado a poder esa presión? "Sí, lo pasé mal, pero con Imanol Ibarrondo he hablado mucho y me he dado cuenta de que hay cosas mucho más importantes que no meter goles. Imanol fue jugador y también ha vivido lo que he vivido yo. Son conversaciones productivas".

Además de lo psicológico, ¿hay más razones para la falta de gol? "No sé qué decirte. Es verdad que ahora jugamos de una forma diferente y todos aportamos a la tarea del gol, que creo que es mucho mejor. Si seguimos así estaremos arriba. Entiendo que la gente espere más goles de mí, es normal".

¿Le falta gol al equipo? "Siempre faltan goles porque el fútbol es marcar un gol más que el otro equipo, pero al final creo que estamos bien repartiendo los goles como lo estamos haciendo. Espero marcar goles en estos últimos diez partidos".

Hablemos de tu mercado de verano. ¿Por qué no te fuiste a México? "No quise salir, se lo dije al míster. Mi deseo era quedarme en el Sporting. No tuve ofertas además de la opción de México y en invierno tampoco".

Y este verano, ¿te planteas escuchar ofertas o quieres cumplir tu contrato? "Por ahora solo pienso en Gijón, tengo contrato aquí. Ojalá cumplirlo y en Primera (risas). Es difícil llevar seis años en Segunda, es una categoría larga y dura. Ojalá cumplir el sueño del ascenso".

¿Dónde te ves jugando en el futuro? "Me gustaría jugar en España. Me gusta mucho el fútbol español y me gusta la vida en España, me siento en casa. En México, por ahora, no me veo. En España se vive bien y en Asturias mejor (risas)".

Ha llegado Prosinescki a la selección de Montenegro y no te ha llamado en su primera convocatoria. "No he hablado con él, pero no estoy preocupado ahora por la selección. No conozco personalmente al nuevo seleccionador y no sé si me va a llamar. Para mí lo más importante es el Real Sporting, por eso renuncié dos o tres veces a la selección".

¿Te motivan los récords de partidos, de goles? "Te ves entre los jugadores importantes de un club con mucha historia como es el Sporting. Me gusta estar ahí, en la historia de un club tan grande".

De los 65 goles que llevas hasta ahora, ¿cuál te hizo más feliz? "El primero contra el Tenerife, de chilena, y contra el Oviedo en el Tartiere".

¿Cuál ha sido tu momento más feliz en el Sporting a nivel personal? "El año que metí 22 goles, que casi entramos en playoff, y cuando estuve en Partizan".

¿Y tú peor momento? "Cuando llegué. Pagaron mucho dinero por mí y me costó 15 partidos marcar un gol. Había presión sobre mí y lo pasé mal, fue mi peor momento. Si me dicen en aquel momento que estaría seis años en Gijón no me lo hubiera creído".

¿Quién ha sido el mejor de los jugadores con los que has jugado en el Sporting? "Con Carmona. A nivel de calidad, sin duda".

¿Qué amigos te llevas para siempre? "Nacho Méndez, que es el único de los que sigue. Con Canella y Javi Fuego también tengo una gran relación".

¿Qué estadio te ha impresionado además de El Molinón? "La Romareda".

¿Cómo te sientes en Gijón, en la ciudad? "Muy bien, me gusta mucho. Se vive tranquilo, mi familia está contenta y los niños también. La niña no sale futbolista, pero el niño sí".

¿Mejor que el padre? "Ya veremos...".

