"Me encantaría que la afición no me juzgara sin saber"

Alejandro Arribas, capitán del Real Oviedo, ha sido protagonista en Deportes COPE Asturias. Recién llegado de la entrega de coches oficiales y tras un entrenamiento pasado por agua en El Requexón, nos ha atendido para hablar de su frustrada salida en verano y su presente y futuro en el Real Oviedo:

¿Qué ha pasado en verano?

"Tanto el club como yo estamos encantados de seguir aquí. Surgió la posibilidad del Aris de Salónica y era beneficioso para club y jugador. Esa posibilidad no se llegó a materializar pero estoy encantado de estar aquí. No se buscó nada, pero surgió esto".

Viaje a Grecia

"Sí, estuve allí. Por unos detalles no se pudo hacer. Ni el club ni yo habíamos buscando una salida antes de eso. La posibilidad era buena para todos"

Qué sucedió para truncarse la negociación

"Por unos detalles en el contrato no se llegó al acuerdo. No había unas garantías en el contrato. Mis agentes y yo entendimos que esas garantías no se daban y decidimos romper. Me siento valorado por el club y mis compañeros. No me voy a ir de cualquier manera".

Garantías de cobro

"Son unas garantías que piden club y jugadores. Si esas garantías no se cumplen no hay posibilidad de traspaso. Son anécdotas que pasan en el fúbtol, ahí está también el tema de Djuka".

Se queda

"Cuando volví se había fichado a otro central pero yo tenía claro que me quería quedar. Me siento valorado".

Conversación con Rubén Reyes y Ziganda al volver

"Habrá gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no. Hay que entenderlo todo. Somos mucha gente en el club. Estoy peleando por ayudar al equipo. El míster me ha dado su confianza desde que llegué aquí y lo valoro mucho".

La percepción del aficionado

"El aficionado no sabe lo que ha ocurrido. Quien me quiera juzgar así, que lo haga. La gente que me interesa sabe lo que ha ocurido y me apoya. Con eso tengo suficiente. Me encantaría que la afición no me juzgue sin saber pero eso ya es cosa de cada uno. Si alguien quiere juzgar sin saber, yo no puedo hacer nada"

Su versión

"No tengo que ir contando nada. La gente tiene que confiar en los jugadores, sobretodo en alguien que ha dado todo por este club. Y ahora que no estoy jugando lo estoy demostrando igualmente. Tengo la tranquilidad que mis compañeros y mi familia me apoyan".

Competencia con Costas y Calvo

"Son grandes fichajes y grandes jugadores. Cuando la gente viene nueva hay que darles oportunidades. El equipo ha ganado los dos últimos partidos y me toca esperar. Me toquen 10 minutos ó 90 tengo que estar al 100%. El míster confía en mí y los compañeros también. Y yo en todos ellos. Cada uno tiene que saber cuándo le toca y cuándo no. Algún día espero que me toque".

Buen inicio

"Los tres primeros partidos no empezamos bien pero la gente se ha asentado. Hace falta un poco de tiempo para que nos conozcamos todos. Los jugadores que han llegado a última hora se están asentando. Estamos en una buena dinámica con dos victorias seguidas. Queda mucho pero estamos bien situados y queremos seguir; ir día a día y sumar todos los puntos posibles".

¿Motivos para la ilusión?

"Este año todo está mucho más igualado. Vamos a pelear po estar lo más arriba posible y tenemos esa ilusión de estar entre los mejores. Los más regulares serán los que estén arriba".