El encaje de los nuevos fichajes en el esquema de Bolo: “Montoro puede ser fundamental”

Tras el tropiezo inicial ante el Andorra, el Real Oviedo vuelve a jugar en casa en busca de redirigir el camino hacia una victoria. Los jugadores que llegaron en el mercado todavía no aportaron en esa primera jornada lo que se espera, algo que irán haciendo con el paso de la competición. Es el caso de Montoro, en el que hay puestas esperanzas para el centro del campo. Es un hombre capital en el análisis de Pablo Fernández, compañero de La Voz de Asturias.

Se le pudo ver en los últimos minutos en la primera jornada, pero es un jugador llamado a ser importante: "Sin duda tengo ganas de ver a Montoro. Es un fichaje que puede ser fundamental en la temporada del Real Oviedo. Cuando antes esté en el ritmo de competición del Real Oviedo, mejor. Cuanto antes se ponga a liderar al equipo, mejor le irá al Real Oviedo. Cuando destacó en el Granada lo hizo destacando con otro pivote posicional como podría ser Luismi o Jimmy".

Tras no empezar con buen pie y con varias bajas y dudas, no serían descabellados cambios en la alineación de Bolo: "Los problemas que pudo tener el Oviedo ante el Andorra tienen más que ver con el funcionamiento colectivo, pero después de una derrota lo normal es que haya cambios. No sorprenderían dos o tres novedades en el once".