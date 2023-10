Eliud Kipchogue, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023: "Quiero hacer historia"

Eliud Kipchoge recogerá esta tarde en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023. A sus 38 años, el considerado mejor atleta de maratón de todos los tiempos se coronará en el Teatro Campoamor tras una exitosa trayectoria en la que destacan dos oros olímpicos, un Mundial y hasta once Grandes Maratones entre Chicago, Berlín, Londres y Tokio.

El keniano se mostraba muy orgulloso del galardón tras su llegada a Asturias. "Este premio es muy especial para mí. Me sentí abrumado cuando me enteré. En el mundo del deporte es imprescindible de ganar premios así. Saber que he inspirado a alguien en algún sitio es muy especial para mí, hace que todo valga la pena", explicó Kipchoge.





Ilusión por un tercer oro olímpico y el récord de Kiptoum

Eliud Kipchoge posee dos oros olímpicos, en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020. En París 2024 buscará el tercero, algo que nunca nadie ha conseguido antes en maratón. "Hay dos personas que han ganado en dos ocasiones, pero quiero hacer historia. Se trata de decirle a las próximas generaciones que el deporte pueda servir como inspiración", ha asegurado.

A pesar de su abrumador dominio de la disciplina en los últimos años, Kipchoge ha perdido el récord del mundo de maratón en favor de Kevin Kiptoum, que con una marca de 2:00:35 se coronó con el récord en la Maratón de Chicago 2023.

Para el Princesa de Asturias de los Deportes no es una sorpresa ver como otros atletas superan los récords que él mismo marcó. "No es ninguna sorpresa. El deporte es conseguir nuevos récords, es la belleza del deporte. Estos récords demuestran que la gente trabaja duro. Yo lo he conseguido en dos ocasiones y me considero un modelo para la siguiente generación".

"Mi objetivo es romper récords y eso incluye ganar competiciones, pero cuando entreno me fijo un objetivo a nivel de tiempo. Intento ir más allá de mis límites. Todos los días entreno cuatro o cinco horas y trato de ir más allá".

Competencia entre Adidas y Nike en la fabricación de zapatillas.

Uno de los puntos en los que Kipchoge ha puesto el foco en su intervención tuvo que ver con la feroz competencia entre las principales marcas de ropa deportiva en el mundo, Adidas y Nike, en la fabricación de zapatillas de correr.

El keniano se ha mostrado a favor de la competencia entre ambas marcas ya que cree que ayuda al desarrollo de las zapatillas y, por tanto, al entrenamiento de los atletas. "La competencia entre los fabricantes de las zapatillas debería de seguir adelante. Vivimos en una vida de tecnología donde debemos permitirle a la gente expresar sus sentimientos. Se trata de correr y entrenar para conseguir nuevos récords", dijo.

Kipchoge asegura que la calidad de las zapatillas influye más en la calidad de los entrenamientos que en la rapidez que puedan dar de forma adicional a los atletas. "No es que las zapatillas te den un 100% de velocidad, lo que te permiten es aguantar entrenamientos más duros. No te propulsan, te ayudan a seguir en forma. Las marcas deben de seguir innovando", ha explicado Kipchoge.

Labor de su Fundación

Aprovechando su éxito como deportista de élite ha creado la Fundación Eliud Kipchoge, que trabaja en torno al medio ambiente y la educación de los jóvenes en Kenia. "Mi objetivo es que se planten todos los árboles posibles en los bosques de Kenia. Van a estar seguros porque no se pueden cortar hasta 50 años después", explicó.

En cuanto a la educación, aseguró que va a crear "una biblioteca y un parbulario en todas las escuelas públicas. Esto ofrecerá una educación apropiada para niños de cuatro o cinco años. De esta forma podremos desarrollar nuestros países y crear un mundo bueno que proteja el medio ambiente. Si se cuida del medio ambiente se tendrá una buena educación para los niños. Si eres deportista tienes que respirar aire limpio y beber agua limpia".

El keniano esbozó una sonrisa cuando una periodista relató el caso de una niña que había conocido en Kenia cuya principal motivación para superar su delicado día a día era correr para parecerse a él. "Estoy encantado de que te hayas encontrado con esa niña. En Kenia hay muchos desafíos. No hay agua, por ejemplo. Es muy difícil para los niños desarrollarse por todos los problemas que hay. Es bueno que esos niños o adolescentes corran. Les ayuda a relajar la mente y a dormir", finalizó.