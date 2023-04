Djuka: "¿México? Me gustan los retos"

Uros Djurdjevic compareció en sala de prensa antes de la 'final' ante el Lugo. El delantero del Sporting, que ha superado su lesión de rodilla, apunta a la convocatoria. Además, ha valorado su posible salida a México la próxima temporada.

¿Estarás disponible contra el Lugo?

"Me encuentro muy bien. He hecho tres entrenamientos. Me siento muy bien. Creo que voy a estar convocado para el lunes".

No te sueles lesionar. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti?

"Muy dificil para mí. Tuve tres lesiones en mi vida. Tengo suerte porque me recupero muy rapido. Es muy dificil para un jugador estar lesionado y no poder ayudar a tus compañeros. Puedo ayudar en estos cinco partidos hasta el final".

¿Qué ha cambiado en el Sporting que ha reaccionado en los últimsos partidos?

"Hicimos un buen grupo con el entrenador, con el cuerpo tecnico. Nos faltaba estar mas unidos dentro y fuera del campo. Nos llevamos muy bien todos, comemos, pasamos tiempo juntos y eso se nota en el campo".

Final contra el Lugo.

"Lo más importante es el siguiente. Es una final y espero que saquemos los tres puntos con nuestra gente en El Molinon".

¿Te preocupó que Antonio Maestro dejara el club cuando te lesionaste la rodilla?

"El club me eligió el mejor hospital. No tuve miedo porque FREMAP es uno de los mejores hospitales en España".

¿Tienes una espina clavada por tu rendimiento esta temporada después de la renovación en verano?

"Estoy muy tranquilo, muy feliz aquí. No hicimos un buen año como equipo, pero ahora nos toca terminar bien. No estoy contento con mis numeros ni con el rendimiento del equipo esta temporada".

¿Has hablado con el club la posibilidad de salir a México?

"No hablamos sobre eso. Ya habra tiempo para hablar el proximo año. Estoy enfocado".

¿Te plantearías ir a México? ¿Es algo que tienes en la cabeza?

"No estaba pensado, pero a mí me gustan los retos. Si hay una oportunidad para ir allí, que me digan ellos cuál es la mejor opción y veremos".