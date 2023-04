Desde el Hospital Quirón, en Barcelona, Diegui Johannesson atiende la llamada de Deportes COPE Asturias. Es la tercera vez que pasa por el quirófano en los últimos 14 meses, pero el ex jugador del Real Oviedo no pierde el optimismo y sus ganas de volver a sentirse futbolista. El Albacete, su club actual, le está facilitando todos los medios para recuperarse de forma satisfactoria de sus problemas de rodilla.

¿Cuándo te rompiste la primera vez?

“Me rompí el 8 de marzo de 2022, hace 14 meses. No solo fue cruzado, se fue complicando. Esta es la tercera vez que paso por quirófano. La segunda era porque tenía molestias, me dolía… Me interesaba competir y no tener dolores. Y ahora me pasa un poco lo mismo. No debería haber entrenado con molestias. En el momento que pasó la recuperación consideramos que era suficiente tiempo y seguía prácticamente igual. Hicimos otra nueva cirugía y a ver si de esta va”.

¿Cómo está siendo el proceso?

“Estoy contento porque soy consciente que mi caso es raro y peculiar por la zona de la molestia. Me tocó a mí. Siempre hay casos que salen mal, por estadística, y me está tocando a mí”.

¿Qué te dicen los médicos?

“Ahora tengo que esperar a ver cómo evoluciona la tercera operación. Voy a darle dos o tres meses a ver cómo va yendo”.

Tiene que ser frustrante, ¿no?

“Se lleva mal. Estoy fuera de casa, mucho tiempo de recuperación, me duele, trabajo mañana y tarde y ves que no mejora… Es un poco frustrante. Intentando pelear con una sonrisa”.

En ocasiones, ¿te vienes abajo?

“Mi idea es volver, eso fijo, pero a veces te vienes abajo. Yo quiero volver y esta va a ser la definitiva. Te preguntas si será tema mental pero ves que la rodilla se hincha… Hasta que haya una última opción voy a seguir peleando. Lo que más me gusta es jugar a fútbol y voy a seguir peleándolo”.

¿Qué papel está jugando el Albacete?

“No tengo palabras de agradecimiento para lo que están haciendo por mí. Para ellos también es una situación difícil. No tengo palabras”.

¿Estás viendo al Oviedo? ¿Cómo ves al equipo?

"Están en una racha muy buena, igual que nosotros (Albacete). Ojalá el año acabe muy bien para los dos".

¿Renovarías a Cervera?

“Yo sí renovaría a Cervera. Ya me gustaba en el Cádiz. Le renovaría”.

Vaya nivel está demostrando Riki. Volverá a Oviedo algún día, ¿no?

“Riki está a un nivel espectacular. Se lo digo todas las semanas. De momento, déjalo que se quede por aquí... (risas)”.