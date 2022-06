Diego del Valle: "El Sporting necesita mucho trabajo; hemos perdido 25 años"

Diego del Valle ha sido una de las personas más críticas con la gestión del Sporting en general y de la familia Fernández en particular. A través de Tu Fe Nunca Decaiga, acumula años peleando contra el modelo de las SAD y la deriva del club. Hemos hablado con él en Deportes COPE Asturias para conocer su opinión sobre Orlegi Sports, el grupo interesado en comprar el Sporting.

Hay aficionados ilusionados con Orlegi, otros más escépticos... ¿En qué punto estás tú?

"Yo estoy en el escepticismo. Cuando lo vea, me lo creeré. No es la primera vez que esto pasa. Los grandes titulares de los periódicos decían que el club había sido vendido a un fondo inglés. Cuando lo vea, como Santo Tomás, me lo creeré. Esto es la constatación del fracaso de las SAD en general y del Sporting en particular. Cuando hay problemas con quien dirige el club, no hay otra solución que venderlo. Antes, los aficionados teníamos la capacidad de cambiar al Presidente y a la Junta Directiva. Ahora, esa posibilidad no existe. En ese sentido, hemos ido a mucho peor".

Con este tipo de movimientos, ¿pierdes la esperanza de que los clubes vuelvan a ser de los aficionados?

"No pierdes la esperanza, pero vamos sumando. Si hay un cambio será legislativo. Igual que lo hubo para arrebatarnos el fútbol, tiene que haberlo para devolvérnoslo. Todos tenemos ejemplos en la cabeza de grandes grupos inversores que han sido un desastre en los equipos. Otros han funcionado medianamente bien, pero son menos. Uno está ahí entre el escepticismo y la apatía. Lo que tenga que ser, que sea".

No pareces muy ilusionado.

"Hay una cosa muy clara: es innegable que el Sporting necesita un cambio. No hay nadie que lo pueda discutir. La etapa de Fernández ha sido un desastre en cada una de sus etapas. Esto es innegable. La gente se quejaba de que siempre veíamos lo malo pero, al final, ni resultados económicos ni deportivos. Todo el mundo ve que tiene que haber un cambio. No sé si de dueños, de modelo, de gestión... pero un cambio importante. ¿Este es el cambio que se necesita? No lo sé, no soy adividino, pero no me provoca una ilusión aunque entiendo que la afición se ilusione. Cualquier aficionado a un equipo de fútbol ve buenos los cambios. Cuando se fue el Director General del Sporting, la gente pensaba que íbamos a ir a mejor y la cosa no fue a mejor.Estar peor es complicado".

Si Alejandro Irarragorri te estuviera escuchando, ¿qué cambios le pedirías en el Sporting?

"Se lo dije a Javier Fernández en la última Junta de Accionistas: me transmiten una sensación de soledad absoluta. Ves tres personas que no hablan con nadie. Si quieres tener, y más viniendo de fuera, cierta presencia con tu afición debes involucrarte en el espíritu de la sociedad y tener un Consejo de Admisnitración fuerte. Si miramos los Consejos de equipos un poco fuertes de la LFP, estamos hablando de ocho, diez o catorce consejeros. Gente súper profesional en todas partes, con importante carga de trabajo, que da resultados. Lo que no puede ser es que el Real Sporting de Gijón lo lleven tres personas. Además, tienen que contactar con la afición. Ese 'feeling', ese intercambiar opiniones y ver hacia dónde se quiere ir. A partir de ahí, establecer una filosofía que no existe hoy por hoy en el Sporting. Estamos esperando por ese "libro blanco" que nos prometieron en aquella Junta de Accionistas sobre la filosofía del Sporting. Una entidad como el Sporting lo que necesita es muchísimo trabajo. Hemos perdido 25 años con las SAD".

¿En resumen?

"No sé cuál es su intención. Las cosas que te llegan es que parecen profesionales, pero luego cómo se plasme eso... no lo sé. Tengo experiencia por nuestra asociación, que estamos integrados en FASFE e intercambiamos opiniones con todos los equipos. Llegó un grupo inversor de Uruguay al Recreativo de Huelva e iban a ser un referente en el fútbol español. ¿Qué pasó? Que el Recreativo hubiera desaparecido si no es porque el Ayuntamiento expropió las acciones a aquel grupo uruguayo".