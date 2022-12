Diego Cervero en #DCA: "Álvaro Cervera y el Real Oviedo son la simbiosis perfecta"

Diego Cervero, leyenda del Real Oviedo, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias en la semana posterior al derbi asturiano para hablar, entre otras cosas, del triunfo de 'su' Oviedo ante el Sporting y de la figura de Álvaro Cervera.

¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido en el día de la lotería?

"Muy bien, encantado de la vida. Compré lotería, sí (risas). No me tocó nada, pero estoy muy contento por Mieres y por mi club, el Vallobín, que nos tocó lo jugado y para algo nos dará".

¿Cómo viviste la semana del derbi?

"La semana fue movidita. Hablo mucho con mis amigos del Oviedo y por supuesto del derbi. Las sensaciones previas eran mejores las del Oviedo. Se creó un clima entre todos de 'ganar el derbi'. Desde lejos es lo que percibí. El equipo estuvo muy bien. No sé qué tienen los derbis, pero son azules. No sé cómo prepararon ellos el partido, pero nosotros lo preparamos con el método Cervera y el método funciona: 1-0 de penalti con gol de Bastón. A mí el método me gusta".

¿Qué tiene el Oviedo en los derbis?

"No sé lo que tiene el Oviedo en los derbis. Escuché que lo celebramos como si fuera la Champions y sí, para nosotros es un partido importante. Hay muchos canteranos que saben lo que es nuestra historia más reciente y lo transmiten a las siguientes generaciones. Creo que los chavales tenían muchísimas ganas de ganar este partido. Me sorprendieron las declaraciones de Cervera diciendo que puede ser el mejor derbi de España. Yo pienso que, si quitamos a los argentinos, puede ser el mejor del mundo".

Hace más o menos un año respaldaste a Ziganda en COPE. ¿Qué piensas ahora de Cervera?

"Con el Cuco no anduve muy desencaminado. Fui de los muchos que soñamos con un gol del Burgos que no se dio nunca. Me enfrenté varias veces con Álvaro, pero no le conozco. Sí conozco al segundo entrenador y me parece un paisano de los pies a la cabeza. Gente de fútbol, gente con las cosas clarísimas, no engañan a nadie. Cervera apuesta por algo que, en el fondo, tenía ganas de coger un equipo como el Real Oviedo. Hizo historia aquí en Cádiz y como tal le recuerdan. Ha hecho lo más difícil que es salir de abajo. No sé lo que podremos hacer este año, pero sí creo que su proyecto es claro. Le faltan tres o cuatro cosas para desarrollar su juego, todos lo sabemos. Confío en que el proyecto siga unido mucho tiempo para llevar a cabo lo que él práctica. A veces su fútbol es feo, pero al Oviedo nos gusta ganar, competir y luchar. Cervera y el Oviedo son una simbiosis perfecta".