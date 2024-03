En la mañana de este miércoles, la noticia de que la Guardia Civil estaba investigando un posible blanqueo de dinero en el Real Avilés sacudió al club y a su presidente, Diego Baeza. Carlos Cortés 'El Charly', detenido en la operación Jaque Mate contra el narcotráfico, pudo utilizar la estructura empresarial del Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

A pesar de que en la investigación se detalla que Diego Baeza no figura ni como testigo ni como investigado, el nombre del presidente actual del Real Avilés se ha vinculado al proceso, lo que ha causado un daño importante a la figura del máximo mandatario del conjunto avilesino.





Baeza da la cara en Deportes COPE Asturias

Ante la importancia y el alcance de la noticia, Diego Baeza ha roto su silencio en DeportesCOPE Asturias para aclarar su relación en el pasado con 'El Charly', que encuentra su raíz en el proceso de compra del club en 2020, cuando detenido, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares, gestionaba el RealAvilés a través de Norte Proyectos Deportivos MallorquinesS.L, una sociedad fundada por las hijas de Carlos Cortés.





¿Cómo reacciones cuando sale la noticia? "Con incredulidad. Esta noticia hace daño a una gestión que llevamos haciendo muchos años con mucho sacrificio. Poco a poco vemos la luz, pero esto te pone en entredicho. Es difícil de entender que salga algo así cuando no hay ninguna investigación al club. Esta persona era el gestor anterior del Avilés y me senté con el anterior propietario y con él para comprar el club. Es un trato normal y corriente. Utilizar así la imagen del club duele".

Reconoces reuniones con 'El Charly' para comprar el club. "Normal, es que él era el gestor. Debía cinco o seis meses a los deportistas y los seguros sociales correspondientes. Si estuvieran blanqueando dinero estaría pagando. Tejero tenía un contrato de gestión con esta empresa de cinco años. El trato que tuve con esta persona fue normal y corriente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Coges un Avilés con muchos problemas. "Cuando yo llego al club había once jugadores y todo el mundo sabe que no se les pagaba. Llevaban sin cobrar desde principio de temporada. Cuando tuve la opción de compra para comprar el club me hago con la entidad, es mucho más sencillo de lo que parece. La situación es clara y nos duele, no hay ninguna ilegalidad. No se nos ha llamado para nada y si se nos llama daremos las explicaciones necesarias, pero tras sacar al club de la UVI, porque estaba muerto, te fastidia".

¿Sabías algo de esta investigación? "No sabía nada, me entero hoy. Para mí este miércoles era muy feliz porque las ofertas hechas para la ciudad deportiva creo que son nuestras, todo va viento en popa y me levanto con esto. En el teletipo figura mi nombre y, aunque se especifica que no estoy investigado ni soy testigo, el daño está hecho. Esta persona ya estaba dentro del club antes de que estuviera yo. Era el gestor del club antes de mi llegada".

¿No has vuelto a ver a 'El Charly'? "Cuando ejecutas una compra de esta magnitud aplazas el pago porque son cantidades importantes. Venció en 2023 y desde entonces este hombre no ha vuelto a aparecer por Avilés porque ya no tiene más interés económico. A mí me extraña que hubiera blanqueo de capitales cuando no se pagaba a los jugadores. No tengo nada que ver con la gestión anterior. Para eliminar un capítulo oscuro hay que cortar por lo sano y el 'corte' fue ahí".