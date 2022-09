Diego Baeza en #DCA: "No somos ni el Sporting ni el Oviedo; para hacer ruido necesitamos ser diferentes"

Diego Baeza, presidente del Real Avilés, está siendo el nombre propio del cambio en la entidad. Después de muchos años de oscuridad, el club blanquiazul está experimentando un cambio a odos los niveles: tanto deportivo como de instalaciones. Baeza, junto a su equipo de trabajo, ha proyectado una nueva Ciudad Deportiva en Corvera y la reforma integral del Suárez Puerta. "No somos ni el Sporting ni el Oviedo. Para hacer ruido necesitamos ser diferentes y es nuestra política desde que hemos llegado", dice el presidente para abrir su entrevista en Deportes COPE Asturias, desde La Cañada Real Molinón.

Además, Baeza confirma que Avilés y el Real Avilés pretenden ser subsede del Mundial 2030 en caso de que El Molinón sea elegida como sede y la candidatura de España y Portugal se lleven la cita mundialista. "Sí. Y deberíamos de serlo, pero para eso necesitaríamos una instalación acorde a las instalaciones FIFA".

Sobre la Ciudad Deportiva que tiene proyectada para el club, afirma que buscaron terrenos en la ciudad de Avilés, pero no no ha sido posible. "Me encontré con Iván, alcalde de Corvera. Nunca cerramos la puerta a la ciudad de Avilés pero, fue pasando el tiempo y hemos elegido esta opción. Está totalmente confirmado", explica. "Los trámites de la licencia de construcción se demorará entre 15-20 meses y después iniciaremos la construcción. Estamos hablando de dos años y medio o tres años". La nueva Ciudad Deportiva del Real Avilés será un centro multidiscplinar con 4 o 6 campos de fútbol, pistas de tenis o de padel. "Tenemos que diferenciarnos con algo distinto, no somos el Oviedo ni el Sporting. Tenemos que atraer a todo el mundo, no solo a los que sean socios del Real Avilés", comenta Baeza.

Otro de los puntos clave del futuro del Real Avilés pasa por la reforma integral del estadio Suárez Puerta. "Con el objetivo de subir y seguir creciendo como entidad, tenemos que cerrar el estadio por los cuatro costados, un número determinado de asientos o la iluminación. La intención es ascender y queremos prepararnos. Ese estadio desactualizado no pinta nada en el centro de Avilés. La ciudad se merece algo más", explica. "Tenemos el proyecto marcado. Habrá zona comercial en los bajos del estadio. No invento nada nuevo, veo lo que funciona (El Molinón) y trato de copiarlo. No puede ser que el Suárez Puerta se utilice 90 minutos cada 15 días. Queremos más hacer show, al estilo americano. Eso pasa por hacer que todo el mundo vaya todos los días", argumenta Diego Baeza.

A nivel económico, ambos proyectos conllevan un gran coste. "El estadio costaría unos 14 millones de euros y la Ciudad Deportiva unos 6 millones. Todo el coste lo asumiría el Real Avilés, estamos en disposición de hacerlo. No pedimos nada al Ayuntamiento. Es mi proyecto, es una empresa privada y requiero que se me deje hacerlo, no pido dinero. Espero que haya facilidades porque es un proyecto regional, incluso nacional. Nuestra idea es tener una residencia de estudiantes para que vengan desde el extranjero y conozcan el proyecto".

En la relación entre el Ayuntamiento de Avilés y Diego Baeza, es un punto clave la deuda que ha heredado el actual presidente de la anterior gestión. "Cuando llegamos teníamos un millón de euros de deuda. Quedan 360.000 euros solo de intereses y lo voy a pagar. Creo que el proyecto es tan bueno para la comarca y para Asturias que es necesario pagar, aunque no sea agradable".

Por último, confirmó que Avilés quiere ser subsede del Mundial 2030 si El Molinón elegido como sede. "Claro que queremos. Queremos esa sede mundialista. No te puede venir una selección francesa a competir en el Suárez Puerta tal y como está. Piden un aforo superior a los 10.000 espectadores. También la Ciudad Deportiva porque Mareo va a dar cobertura pero no abarca todo. En cuanto a las plazas hoteleras, la región lo cubre bien. Asturias está cada vez más olvidada y el deporte nos pone en el mapa", finaliza.