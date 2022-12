Día especial en casa de los Bastón: "No sé qué le han dado. Nunca le había visto tan a gusto como en Oviedo"

El Atlético de Madrid será el rival del Real Oviedo en dieciseisavos de Copa del Rey. El conjunto azul superó dos rondas y le ha caído el mejor rival que por sorteo le podía tocar. Será un partido especial en casa de los Bastón. Borja, formado en la cantera colchonera, es el ídolo azul. Su padre, Miguel Bastón, estuvo durante 30 años en la estructura del equipo madrileño, primero como jugador y luego como entrenador de porteros. Nos cuenta en Deportes COPE Asturias que será un encuentro bonito. Y nos habla de lo bien que ve a su hijo: "Tiene el azul muy metido en el cuerpo".

Partido especial en la casa de los Bastón

“Somos atléticos, pero ahora mismo nos preocupa el Oviedo. Queremos que gane el Oviedo y que pase la eliminatoria. Me he tirado toda mi vida en el Atleti. Y Borja desde niño. Queda Koke de su edad. Es una sensación un poco especial, pero ahora mi hijo está defendiendo otros colores. Es difícil pero ojalá pase el Oviedo”.

Momento personal

“Tiene el azul muy metido en el cuerpo. No sé que le han dado en Oviedo, que está muy metido con Oviedo y con Asturias. Ha estado mucho tiempo en el Atleti, pero él solo piensa en el Oviedo. Después de tantos equipos por los que ha pasado, ha tenido muy buenos años pero nunca le había visto como en Oviedo. Ha tenido varias veces para salir del club y no ha querido. Está muy a gusto en la ciudad. Está en un momento de su vida bien con su familia. Es un hombre feliz y se le ve”.

Estado de forma de Bastón

“Las pretemporadas son fundamentales y con los problemas que han tenido llegó muy justo al comienzo. La implicación que tiene con el club es máxima”.

Opciones para el Oviedo

“El fútbol ha cambiado mucho. Antes para los equipos de Primera era muy fácil sacar los partidos, pero ahora como se te ponga por delante un equipo de inferior categoría lo pasas mal. Y en Copa a un partido puede pasar cualquier cosa. El Oviedo con la afición que tiene y en casa se lo va a poner difícil al Atleti. El grupo está muy unido. Lo más bonito era que se pudiese meter arriba y que el Oviedo estuviera en Primera”.

Si vendrá al partido

“He estado viendo el derbi y el Granada. En principio creo que sí iré. Los derbis son especiales. El derbi de Asturias es muy bonito. Yo no pensé que era tan fuerte. Y encima ganas”.

'El Sabio' en el recuerdo

“He estado tres años trabajando con Luis Aragonés. Yo le llamaba el viejo. Es el mejor entrenador que he tenido. Y he tenido la suerte de poder entrenar con él. Ascender con él como entrenador de porteros. He trabajado con muchos pero Luis era superior con diferencia en todos los aspectos.