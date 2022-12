El deseo de Cote para 2023: "Ganar más partidos y poder estar luchando con los de cabeza"

El Sporting ya ha vuelto al trabajo en Mareo para preparar el partido de Copa ante el Rayo Vallecano. Un equipo de Primera de los que más gusta a Cote, el lateral rojiblanco que ha descrito en sala de prensa al equipo de Iraola.

¿Cómo afrontan la Copa?

"El partido de Copa es difícil, contra uno de los mejores equipos de Primera. Juegan muy bien y llevan varios años con Iraola. Será un partido complicado, pero jugamos en casa y eso es un punto a favor. Intentaremos pasar la eliminatoria. Y luego un partido difícil contra el Levante, que está para luchar por lo más alto. En la primera vuelta en algunos momentos fuimos superiores así que a ver si podemos ser superiores y ganarles".

Cuatro partidos en casa en el arranque de temporada

"Jugar en casa siempre ayuda. A todos nos gusta jugar en casa y más en El Molinón. Son cuatro partidos importantes y esperemos sacar el máximo de puntos posibles para luchar con los de arriba. Las sensaciones son positivas, pero faltan las victorias que es lo que te coloca más arriba o más abajo. Esperemos que en 2023 seamos de los que más ganemos".

Si llama la atención jugar contra un Primera

"Motiva siempre jugar contra un equipo de Primera. Supongo que será un partido muy disputado. Es de los equipos que más me gusta de Primera. Será difícil, pero jugamos en casa y eso es un punto a favor. Esperemos pasar la eliminatoria y coger buenas sensaciones para el partido del Levante".

¿Qué le pide al nuevo año?

"Salud y que en el tema deportivo el Sporting sea capaz de ganar más partidos y poder estar luchando con la gente de la cabeza. Tenemos nivel para ello".

¿Le pide a los Reyes el Play Off?

"No me gusta hablar de esas cosas. Creo que tenemos potencial para luchar con esos equipos porque así se vio en la primera vuelta. Solo el día tonto de Granada".

¿Por qué le gusta tanto el Rayo?

"Me gusta un equipo que sobre todo en Vallecas lo veo reflejado a mi época del Éibar. Un equipo vertical que ataca rápido, gente rápida por fuera y luego centran y suelen ganar muchas segundas jugadas y a partir de ahí juegan con mucha velocidad. No la soban tanto como otros equipos. Me gusta verles. Es un gran equipo. Me encanta como juegan, tendremos que estar a un nivel muy alto. Tienen a RDT, a Falcao... Es un equipo muy difícil y complicado porque tienen un sistema muy claro y llevan tiempo con el entrenador".