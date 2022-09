David Guerra: "El Sporting es una institución que busca la excelencia"

David Guerra abordó diversos temas de actualidad en el Sporting después de un encuentro informal con los medios de comunicación esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo.

¿Cómo ha sido el encuentro con los medios de comunicación?

"Muy positivo. Lo dijimos al principio y es la realidad: queremos escuchar y todos tenemos que aportar. Los medios tienen un papel fundamental en los proyectos que estamos gestionando, como lo es El Molinón 2030. Muchas veces no tenemos la oportunidad de hablar con la cercanía que nos gustaría pero queríamos fomentarlo. Que los medios conozcan a quién está detrás del proyecto y que eso se transmita a vuestros oyentes".

Tope salarial.

"El pasado del club es maravilloso pero la situación era comprometida. Sigue siendo comprometida, pero tratamos de que el futuro sea brillante. Hemos tratado de jugar con todo lo que tenemos a nuestro favor: ampliación de capital y campaña de abonados. Todavía continuamos con el período de abonados abiertos, cada abonado cuenta para el límite salarial. Nuestro objetivo, con las normas que tenemos de LaLiga, es ser eficientes con nuestros recursos. A partir de ahí, traer a los mejores jugadores. Tenemos una plantilla competitiva".

¿Cómo habéis encajado desde Orlegi lo que veis del sportinguismo?

"La respuesta es maravillosa. Es uno de los grandes elementos de nuestra gestión. ¿Sorprendidos? Quién no se sorprende de una afición así. Cuando el equipo estaba mal, históricamente, ha respondido. Cómo no va a responder si va bien. Creo que hay un halo de optimismo en torno al equipo pero nuestro trabajo es ransmitir que hay que tener los pies en el suelo. Decirle a la gente que El Molinón es nuestra casa y va a ser muy importante".

¿Cómo ha sido la respuesta de instituciones y empresas en torno al Mundial 2030? ¿Cómo de optimistas sois con ser sede?

"La respuesta ha sido muy acogedora. Queremos construir por Asturias. Queremos un evento que nos lleva a evolucionar el Principado a través del impacto económico y de nuestra infraestructura. Desde el Principado y el Ayuntamiento tenemos una comunicación muy fluída, también desde la propia Federación. No lo entendemos de otra manera, no entendemos un Mundial en España sin Asturias. Los plazos con estrictos y ojalá dentro de poco podamos contar una buena noticia. Estamos convencidos de que se puede. Si no estuviéramos convencidos no estaríamos en esta batalla. ¿No es fácil? No, claro que no. Pero que se hable de Madrid, Barcelona, Sevilla y también de Asturias significa que estamos donde tenemos que estar. Estamos convencidos de que Asturias tiene el potencial suficiente para albergar un Mundial".

Crecimiento de la estructura de Orlegi en el Sporting.

"Estamos aquí para quedarnos. No estamos para cambiar nada ni para transgredir los límites. Pondremos todos los recursos necesarios para que el Sporting sea lo que debe ser. Lo que quiere Orlegi es llevar al Sporting al siguiente nivel y por eso, parte de la estructura, estará en Gijón".

Crecimiento de Mareo. ¿Cuáles son los planes?

"Es una prioridad para nosotros. Las raíces y la identidad del club vienen de aquí, de Mareo. Estamos muy involucrados en ello y esperemos trasladarlo a todos los sportinguistas. Queremos que todas las familias que nos escuchen, sepan que sus hijos están en una institución que busca la excelencia. Que cuando entren aquí sepan que van a encontrar lo mejor ya no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Dentro de poco lo daremos a conocer, pero ya estamos trabajando y poniendo las bases para que eso sea así en el futuro".

Balance de la dirección deportiva.

"Por su conocimiento, por su educación y por ser de aquí, Gerardo es muy especial para el club. Ha hecho un trabajo fantástico. Esa evolución va desde el femenino hasta la base. Honestamente, creo que es para celebrar que una persona de Gijón esté al mando de la dirección deportiva. Satisfecho y orgulloso de tener trabajadores de este nivel".