Cote y el recuerdo de Mario González en Villarreal: "Es un delantero referente"

Sensaciones después del partido contra el Huesca

"La sensación del otro día es bastante positiva. Puede ser de los mejores partidos nuestros en el último mes, sobre todo la primera parte. Jugando en su campo los 45 minutos. Ahora nos está costando más de cara a portería rival. Es un trabajo de todos, espero que todos vayamos sumando lo nuestro para hacer goles".

Sobre Mario González

"Coincidí con él en Villarreal, él estaba en el filial y subía con nosotros. Todo jugador que venga y sea para sumar será siempre bienvenido. En su caso, intentar ayudarle en todo lo posible para que se adapte. Es muy difícil meter gol, es lo más complicado. Lo que tenemos que hacer los compañeros es ayudar a que los delanteros tengan ocasiones mucho más claras".

Se escapan muchos puntos contra los equipos de abajo...

"Nos duele muchísimo dejarnos puntos contra quien sea y más siendo superiores. Es difícil cuando los equipos se encierran con línea de cinco atrás y muy replegados. Son once detrás del balón y cuesta mucho atacar a equipos así. También a equipos top a nivel mundial. Ahora nos están haciendo eso, venir a encerrarse. Hasta el Leganés. Tenemos que seguir en la línea. Si mantenemos este nivel, lo normal es que ganes más que pierdas".

¿Para un jugador de tus características, cómo de importante sería tener una referencia de un delantero rematador?

"Yo me tengo que exigir ser más preciso. Si no está llegando el balón a mis compañeros es porque yo algo no lo estoy haciendo correcto. El que mete el gol es porque el equipo hizo algo bien para que lo meta. Yo me exijo que mis centros se puedan rematar. Y si no lo son es porque no lo estoy haciendo lo mejor que puedo".

Vienen partidos contra dos equipos de la parte alta, ¿momento de dar un golpe encima de la mesa?

"Es complicado cualquier partido en Segunda. Nadie tiene jugadores que marquen una gran diferencia. Tenemos que seguir en la línea del partido de Huesca. Si estamos a ese nivel vamos a ganar mucho más de lo que vamos a empatar o a perder".

Estás cerca de la renovación automática...

"Me hace muchísima ilusión. Salí de este club y gracias a este club tuve la trayectoria que tuve. Siempre que yo pueda renovar y el club quiera, me hace una ilusión tremenda poder seguir ayudando al Sporting".

¿Qué tipo de delantero es Mario?

"Cuando estuve con él era muy joven. Imagino que mejoraría mucho. Dejé de verle en los últimos años. Pero cuando estuve con él era un jugador referente arriba, que puede ayudar al juego de espaldas, a dar más continuidad. Tenemos que hacerle la incorporación más fácil para que se integre lo más rápido posible".