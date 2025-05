Cote insiste en que dejará el fútbol a final de temporada: "El Sporting sobrevivirá sin Cote porque es más grande que cualquier jugador"

Asturias - Publicado el 02 may 2025, 17:52 - Actualizado 02 may 2025, 17:55

José Ángel Valdés 'Cote' compareció en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo a tres días para el choque en Castalia frente al CD Castellón, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion.

Permanencia encarrilada y nuevo entrenador. "Las victorias ayudan y ahora está todo más tranquilo. Somos conscientes de que es Segunda División y todavía falta para el final. Hay puntos en juego y hay que seguir ganando. En lo personal ha llegado otro entrenador con otras ideas de fútbol, otro sistema y al parecer le encajo más ahora. Lo llevo con naturalidad porque es lo que hay. Tengo que sumar y hay que ganar partidos".

Anuncio de la retirada. ¿Hay vuelta atrás? "Me divierte jugar porque vas creciendo, vas cumpliendo edad. Voy comprendiendo mejor el juego y lo interpreto mejor. Me voy a divertir toda mi vida. Siento que mi etapa acabó o va a acabar porque hay gente más capacitada que yo. Siento que el proyecto es para la gente que viene por detrás. Lo fácil seria quedarme de cualquier manera, pero hay gente más capacitada y son el futuro. Espero que mi ayuda haya servido para que en el futuro podamos estar en Primera División".

¿Al 100% no sigue Cote la próxima temporada? "Expliqué mis motivos, los estoy dando. Es lo que siento. Nos tenemos que centrar en el partido del lunes que es lo más importante. El Sporting va a sobrevivir sin Cote porque es más grande que cualquier jugador".

Insiste en la idea de la retirada. "Sé que mi rendimiento va a estar ahí y no es por 'fliparme'. Sé cuál es mi nivel y no me veo superado por los rivales, tampoco tengo problemas con balón. Es momento de otra gente más capacitada y no es mi momento. Lo hago por el bien del Sporting".

Garitano y Mendilibar. "Son de la misma tierra y se parecen expresándose. Tienen similitudes viendo el fútbol y a la vez son diferentes. Tiene capacidad y hay que ayudarle".

Partido por la salvación ante el Castellón. "Estaba en la sidrería Gancedo. Fue agónico".

Carnet de entrenador y futuro. "Es difícil. Lo hago porque me gusta el fútbol y por hacer algo. De Mendilibar aprendí mucho. Tuve la suerte de haber tenido grandes entrenadores y me gustaría quedarme con lo bueno de todos ellos".

Balance de temporada. "Este año la temporada no fue la que todos esperábamos. Tuvimos un bajón muy grande que no le dimos la vuelta. Hay que centrarse en un modelo de como juega tu club. Sin ser yo nada del otro mundo pienso que eso puede ser lo correcto. Tener paciencia, jugar bien y saber que el futbol es muy competitivo. Los resultados son difíciles".

Castellón. "Es un equipo dominador, sobre todo en su campo. Son de los equipos que mejor juegan, son capaces de estar en campo rival, con mucha movilidad de sus jugadores. Estamos trabajando bien sus situaciones".

Derrota ante el Cádiz. "Fue un partido aburrido, hasta desde dentro me dio esa sensación. Lo justo hubiera sido el empate. Contra el Castellón les podemos hacer daño si robamos y juntamos dos pases para salir al contraataque. Tenemos jugadores rápidos arriba".

Retirada. "Ya lo dije, es lo que siento. Quiero mucho a este club. Como lo quiero tanto creo que es lo mejor. No quiero engañarme a mi mismo. Hay gente mucho más capacitada".

¿A qué debería jugar el Sporting del futuro? "Los equipos dominan cuando tienes el balón. Cuando los equipos no tienen el balón les cuesta dominar a los rivales. Me gusta ver a los equipos que tienen el balón, que juegan. De 4 que quedan en Champions 3 juegan así. PSG, Barcelona y Arsenal juegan así. Hacia ahí va el futbol, aunque todo es valido".

Salud de Mareo. "Va por rachas. Jugadores buenos van a llegar al primer equipo. Nacho Martin, Queipo, Diego. Guille y Gaspar… son buenos jugadores. Unas veces habrá más y otras menos. Al Barcelona también le pasa. Cuando llegaron Busquets y compañía, después tardó un poco y ahora vuelve gente buena. Tal y como trabajan los chavales vendrá algo más".

¿Si Garitano te quiere en el cuerpo técnico del año que viene? "Ya se vería. Me centro en acabar bien y disfrutando este mes. Que el equipo gane y acabemos con buenas sensaciones porque eso va a ser positivo para la temporada que viene".