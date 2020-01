El Real Oviedo vuelve a la zona de descenso. Heri Frade analiza en Deportes COPE Asturias a un “equipo muy plano que tiene muy pocas cosas; le cuesta mucho todo. Es un equipo frágil, también con mala suerte con los arbitrajes, se le junta todo. Y un Tartiere que prefiere callar por no pitar”.

“Lo dije en su día. No dudo de las capacidades de Rozada, pero creo que la situación era para un entrenador que conociera la categoría, esto no es para un novato. El equipo ha mejorado, empeorar era difícil, pero no lo suficiente. Ahí está el ejemplo de Fernando Vázquez en el Deportivo. Un cambio de entrenador se hace para eso”, opina el periodista de COPE.

Sobre la incorporación de Rodri Ríos y su fallido fichaje de hace dos temporadas, Frade se muestra tajante: “En la situación en la que estamos, cualquier jugador que pueda mejorar esto... Como si viene la reencarnación de David Villa de hace diez años. Es que es del Sporting, dirán algunos. Pues que venga y meta diez goles y luego ya veremos lo que hacemos. No estamos en situación de mirar nada más”, explica.

“Los jugadores son profesionales y toman las decisiones que más les convienen, en general por lo económico. Creo que Rodri es un delantero aprovechable para el Oviedo. No es un momento para andar con orgullos”, argumenta el comunicador asturiano.