¿Cómo afecta la nueva circular de LaLiga al Oviedo y al Sporting?

En la Junta de Accionistas del Real Oviedo, el vicepresidente mencionó la nueva circular que afectará a los topes salariales de LaLiga. Manuel Paredes deslizó que las condiciones del club de cara al mercado invernal se habían modificado de forma considerable, a falta de la confirmación oficial.

“En verano, LaLiga había permitido presupuestar el 55% de los ingresos por taquillas y abonados. Se hizo porque se estimaba que habría público en enero, pero ahora este escenario pierde fuerza. Y LaLiga ve que ese dinero no va a entrar en los clubes si se sigue jugando a puerta cerrada. Lo que se ha decidido es restar ese dinero no recaudado de los topes salariales asignados previamente”, valora el analista Roberto Bayón en Deportes COPE Asturias.

“Esta nueva circular tiene una influencia muy grande: por un lado, económica; por otro, deportiva, a la hora de afrontar el mercado de invierno de fichajes”, asegura Bayón.

El Oviedo pierde su margen para fichar

En el caso del Real Oviedo, la influencia es deportiva. “Al Oviedo le van a quitar una cantidad que se desconoce, no será muy grande, pero le impediría fichar en enero en las condiciones que tenía previstas. Ahora, para poder incorporar un jugador, tendría que liberar mucha masa salarial de las fichas actuales de la plantilla. Es más, el Oviedo podría tener ahora incluso sobrepasado su tope salrial. Las expectativas para el mercado de invierno han cambiado”, explica.

El Sporting, más afectado en la vertiente económica

El club rojiblanco, por cada partido a puerta cerrada, tiene que devolver un 5% del precio del carné a cada abonado. Sin expectativa clara del regreso del público a los estadios, la nueva circular “afecta muchísimo en lo económico. LaLiga va a considerar que el Sporting no ha recaudado nada por la campaña de abonados y le pueden restar del límite salarial más de 3 millones. Si el desfase ya era de 4 ó 5 millones, ahora sería de 7 u 8. Económicamente, este cambio en la normativa es mucho más relevante para el Sporting. Sus condiciones deportivas para el mercado invernal no cambian, porque ya eran malas antes”, apunta Roberto Bayón en DCA.

“En cuanto al Oviedo, la modificación económica no es tan importante pero le modifica totalmente el mercado. Si tenía alguna operación en marcha, ya diseñada y adelantada, la situación ha cambiado totalmente. La norma no va en contra del Oviedo, pero la aplicación de esta norma, que es igual para todos, para este mercado sí perjudica al Oviedo por las condiciones que tenía para fichar y que se las quitan. Al Sporting, como ya estaba mal en este sentido, no puede ir a peor. En todo caso, es mucho más peligrosa la situación del Sporting que la del Oviedo, por supuesto”.

Las dificultades del Sporting

En opinión de Roberto Bayón, “se tiende a minusvalorar la situación actual del Sporting”. Y expone un ejemplo: “Hay una norma que, de cara a la siguiente temporada, puede impedir incluso la inscripción del equipo en la categoría por tener sobrepasado el límite salarial en una cantidad importante. Este curso ha habido una moratoria que no habrá para el siguiente. El Sporting tiene tiempo para solucionarlo, pero tendrá que hacer traspasos. Si no, estaría en una situación de riesgo de no inscripción. Además, de cara al año que viene, el exceso actual del tope salarial te lo restarían para el siguiente”.

Bayón cree que “la ayuda financiera daría margen" al Sporting "hasta junio". "No soluciona el problema, pero da tranquilidad. El problema se soluciona con ingresos nuevos, no con ingresos que luego tienes que devolver. La ayuda financiera sí permitiría aplazar la venta de jugadores al próximo mercado de verano, cuando se espera que las condiciones para recibir ofertas sean más favorables”.