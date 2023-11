Colombatto, MVP del Oviedo: "Después del parón de invierno va a empezar otra liga"

El Real Oviedo sigue en su carrera por alcanzar la zona de playoff de ascenso. Después del mal arranque, los azules acumulan siete partidos sin conocer la derrota y se encuentran a seis puntos del sexto clasificado, aunque han visto frenada su 'remontada' después de dos empates consecutivos frente a Zaragoza y Cartagena.

Colombatto, jugador 'Cinco Estrellas' de octubre

El Oviedo ha regresado a los entrenamientos en El Requexón tras el empate frente al FC Cartagena con la vista puesta en el encuentro del próximo domingo (16:15 horas) frente a la SD Eibar. Antes de la sesión, Santiago Colombatto ha recogido su premio a mejor jugador del Real Oviedo en el mes de octubre y ha comparecido ante los medios de comunicación.

Balance del punto ante el Cartagena. "El punto nos sabe a poco por lo que estamos buscando, por lo que queremos en la clasificación. Tampoco era justo perder. Hay que seguir adelante, esto es largo".

Lectura del partido. "Nosotros mismos complicamos el partido al principio. Solamente tiraron una vez a portería. Luego buscamos por fuera y por dentro, por todos lados. Si hubiese valido el gol de Borja Bastón hubiéramos tenido más tiempo, el gol llegó ya en el minuto 95 y tuvimos poco tiempo".

Penalti ante el Cartagena. "Me hubiese gustado tirarlo, era el designado. Son situaciones de partido. En primera instancia lo iba a tirar, pero Paulino fue muy insistente. Esto es un equipo y los jugadores de ataque son los que tienen que tener confianza para darnos goles y asistentes. Para su confianza es muy importante y que tenga esa confianza es bueno para todos nosotros. Ha vuelto muy bien de la lesión y es muy importante para nosotros".

Da la sensación de que te has ganado rápido el respeto. “Llegué hace poco pero el respeto se gana dentro de la cancha y con el trabajo diario. Me gusta trabajar, llegar temprano, ser un buen compañero y competir al cien. Yo también tengo mucho respeto por mis compañeros. Somos un equipo y todos tenemos el mismo objetivo y la misma ambición”.

¿Llegaste a pensar que te podían afectar las dudas de verano? “Eso ya lo expliqué. Son decisiones personales. Nunca pensé que me podía afectar. Siempre vine predispuesto y para ir al cien, si no no voy. Nunca pensé en eso”.

Cada vez se habla más de Colombatto en la categoría. “Es el primer año en España y la gente me va conociendo pero es más importante que te conozcan a nivel equipo, porque así van a conocer a todos”.

Es un mes importante este antes del parón. “Es un mes importante porque después del parón empieza otro campeonato. He jugado muchos así y gente de abajo acaba arriba… Tenemos que ir partido a partido. Estamos en zona media, nos está pasando factura el inicio de campeonato y estamos ahí. Lo importante es estar concentrado y lograr el máximo de puntos antes de que acabe la primera vuelta”.

¿Es más importante ahora el partido del Eibar? “Sí. Todos son difíciles e importantes. Ves como equipos de la zona baja te pueden complicar. Les pasó a los que están en frente. El partido del domingo va a ser muy difícil”.

Fue un guion de partido que ya se vio, ¿cuál es la fórmula? “No soy entrenador. Tanto en Amorebieta como Cartagena se replegaron mucho y nos costó. Lo intentamos pero no encontramos todavía cómo hacerlo bien. El mister seguro que lo estará trabajando”.

Acompañante en el centro del campo. "No me cambia tener un compañero u otro al lado. Todos los que estamos ahí competimos en los entrenamientos y más en esa posición que somos muchos y todos tienne mucha calidad. En estos partidos me ha tocado ser más defensivo y he tratado de cumplir con lo que me pide el mister. Me siento cómodo con cualquiera con el que juegue".

¿Te limita el ser un poco más defensivo a la hora de llegar arriba? “No me limita nada. Sigo llegando al área. No es un limitante”.

¿Cómo se gestiona el balón parado con tanto sacador? “Trato de ver lo mejor para el equipo. No soy egoísta. Lo veo en el momento. Igual que en el penalti. Trato de estar lúcido y ver qué es lo más beneficioso. No me molesta quien marque o dé la asistencia mientras que ganemos”.

Hablabas al principio de la adaptación, la gestión de las tarjetas… “Es una cosa que he mejorado. He tenido muchas amarillas y este año voy bien con ese tema, salvo la roja. Es una Liga física, pero también la portuguesa, más que está. Me encuentro bien”.

El equipo está bien en defensa pero está costando marcar goles, ¿qué falta? “Somos uno de los equipos menos goleados. Arriba tenemos grandes jugadores y muchas soluciones. Borja no tuvo situaciones en este partido… Tenemos que estar también más precisos los que ayudamos a los que juegan arriba. Tenemos que ser los responsables y no poner el foco en el delantero. Poder dejarles una jugada más limpia igual es lo que nos está faltando”.

