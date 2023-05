Último partido en Valencia

“Queda un partido que quizá no es muy importante para nosotros pero sí para otros equipos y eso nos mantiene alerta. Somos competidores y el día de mañana podemos estar en una situación similar. Que nadie se acuerde que fuimos a un partido a no competirlo. Yo haré lo posible porque no sea así”.

Estado de la plantilla

“Jimmy ya puede entrenar. Incorporamos a Javi Mier. Falta Koba por lesión, Marcelo porque se ha ido con la selección. Luismi tiene molestias. Moro tiene gastroenteritis. Viti lesionado”.

¿Cómo gestiona el último partido y el último once?

“Son cosas complicadas para mí. Hay jugadores que se sabe que no van a estar y mañana pueden jugar y pueden pasar cosas. Ellos quieren jugar, pero también piensas si se pueden lesionar… Si lo pones te equivocas y si no lo pones te equivocas. Intentaré ser justo, sabiendo que para alguno no lo vas a ser. Intentaré hacer un equipo competitivo, pero también intentaré premiar a gente que ha jugado menos”.

¿Qué partido se espera por parte del Levante?

“Va a ser un partido complicado, caliente por su parte. Tienen que hacer su trabajo, que es ganarlos y según me han dicho, por muchos goles. Nosotros vamos a ir a ganar. A qué el partido sea Levante - Oviedo. No Levante contra el que le toque porque pasa por aquí. Intentaremos irnos con una buena sensación”.

¿Qué balance hace de la temporada?

“Se necesita un descanso. Para todos. La temporada en esta categoría se hace muy larga. No hace mucho tiempo estábamos sufriendo mucho. Hemos tenido varios partidos que sí lo ganábamos nos metíamos en situación caliente como Leganés o Las Palmas. Hemos hecho un trabajo bueno, en cuanto a puntos y a juego por momentos. Jugadores que han salido… Desde mi punto de vista doy un notable”.

¿Con quién se queda? ¿Con Borja Bastón o con Sergi Enrich?

“Tenemos dos delanteros que para mí son muy parecidos. Los dos son goleadores. Enrich quizá es más de jugar de espaldas. Para mí no deben jugar juntos. Por el equipo. Tener a uno jugando más que otro es como cortar las alas al que podía estar en otro sitio. Hay que buscar una solución y yo no la tengo. Está más en el club que en mí. Podría decir con quién me quedaría yo, pero no lo voy a hacer. Yo sé claramente cuál, pero no lo puedo decir”.

¿Qué opina sobre la vuelta de Obeng?

“Es difícil de contestar. Tuvo una charla conmigo cuando se fue y en su cabeza estaba que había acabado ciclo. Ahora no sé si vendrá y dirá que arranca otro ciclo. Más que conmigo tiene que hablar con el club”.

¿Qué balance hace de la situación de Borja Sánchez?

“Cuando vine la situación que me cuentan de Borja estaba un poco orientada. Que había una posibilidad… Yo no creo que vaya buscando minutos. aquí los podría tener. Seguramente yo no he sabido sacarle el partido que todo el mundo dice que tiene. Será culpa mía. No el que se vaya a ir, eso me da sensación de que era de antemano. Pero sí él no sacarle todo el potencial que parece que tiene”.

Mendilibar ha defendido que fueron más duras las permanencias con el Eibar que clasificar para la final con el Sevillla y que se valora más una cosa que la otra. ¿Qué le parecen esas palabras? ¿Para usted fue más complicado el ascenso o la permanencia?

“Darle la enhorabuena a Mendilibar. Es un fenómeno y un referente. Me alegro muchísimo que por fin le hayan dado un equipo en el que ahora ya se negocia el estilo. El ascenso en Cádiz tiene para escribir un libro. Fue un cambio drástico. Esto ha sido más agónico. Concentrado en media temporada en una situación límite. Me ha consumido más energía esto”.

¿Cómo le gustaría que transcurriera el verano?

"Me gustaría que fuese un verano tranquilo. Me gustaría que lo que se ha planificado, por ejemplo que busquemos un mediocentro de corte asociativo, sea lo que llegue al final. El jugador en sí no, porque hay diez equipos más poderosos económicamente, pero sí que el perfil del jugador sea el mismo. Aquí mandan los clubes, aunque me preguntan cosas, doy mi opinión y veo que me hacen caso. En otros clubes… Me gustaría eso, que nos acerquemos mucho a lo que todos pensamos que debería ser este club".