Cervera: "Antes era un reto porque tenía que sacar a jugadores de sitio. Ahora tengo que elegir al adecuado"

El Real Oviedo asiste con tranquilidad a la vorágine de los últimos días de mercado. Los azules han hecho los deberes a tiempo y en la última semana ha incorporado a Raúl Moro y a Manu Vallejo. Irán convocados los dos este sábado ante el Villarreal B, aunque Cervera seguramente no los utilice todavía. Lo ha explicado en la rueda de prensa previa al partido este viernes, tras el último entrenamiento.

Llegadas de Raúl Moro y Vallejo

"Eran dos jugadores que había posibilidad de traerlos y que entraban en el perfil de lo que estábamos buscando. Raúl es un extremo puro que puede jugar en las dos bandas. Con mucha proyección, es rápido, tiene buen pie, buen manejo de balón. Y Manu hace varias posiciones arriba, incluso le puedes poner en banda. Yo lo conocía y había esa posibilidad. De los nombres que se están moviendo y se moverán había esas dos posibilidades y el club ha podido hacerlas efectivas. Estoy contento".

¿Cree que con estas llegadas están cubiertos los perfiles que demandaba?

"Todos los equipos son mejorables. Tanto por entradas como por salidas. Pero estos dos jugadores nos dan un poco más de lo que teníamos. Más velocidad, calidad y en el caso de Manu más llegada al área".

¿Le preocupa el ruido que se genera en la última semana de mercado de cara al partido?

"Sí. Estos mercados están hechos para otros y no para nosotros. Hablo de los entrenadores. Nos marean, nos vuelven locos, tienes que retrasar entrenamientos, esperar por un jugador, preguntando si este viene o este sale... Sí es verdad que distrae".

¿Borja Sánchez va a ir convocado?

"Todavía no. Es la tercera o cuarta lesión esta temporada. Desde mi punto de vista no lo voy a volver a convocar hasta que no pueda jugar 90 minutos. Aunque luego juegue 30. Hasta que no lo vea bien, voy a andar con mucho cuidado con Borja".

¿Qué partido espera?

"Un partido complicado. Allí no hicimos mal partido, pero perdimos. De lo que he estado viendo parece más peligroso fuera que en casa. Son jugadores muy buenos, con una forma de jugar peligrosa. Peligrosa para ellos también, porque si no les sale dejan mucho campo. Pero si les sale bien corres mucho detrás del balón".

¿Qué papel ha tenido en la llegada de Vallejo? ¿Le ve para debutar ya?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No hablo todos los días con él, pero con muchos jugadores que he entrenado sí chateas, hablas... Y a veces lo he hecho con Manu. Hace tiempo ya le pregunté si iba a salir y me dijo que no, que estaba contento y que veía a ver si podría hacerse un hueco. El Girona ha hecho algún movimiento y vio que podía quedar fuera. Sé que había varios equipos. Imagino que el hecho de que viniera tendría algo que ver que me conoce y que ya tiene ese camino recorrido. Complicado para mañana. Si tuviésemos que sacarlo podría, pero me cuesta mucho con dos días... Tenemos gente suficiente. No por tema deportivo. Más por tema de higiene del vestuario. No está bien traer un jugador y al día siguiente...".

¿Cómo va a acoplar a todos los jugadores ofensivos?

"Hasta ahora no era un reto, porque teníamos muchos lesionados. Ahora hemos ido bajando lesionados. En previsión de que puedan pasar cosas... Si que creo que tendré problemas al hacer la alineación. Pero es un problema de entrenador. Elegir en qué partido viene mejor cada uno. Antes tenía un problema de que tenía que sacar a jugadores de sitio. Ahora tengo que elegir al adecuado".

¿Podría haber más movimientos?

"No sé. Ayer comentaban que el lunes habrá mucho movimiento en el mercado. Imagino que puede haber algún movimiento. De entrada ahora mismo no lo veo. Y de salida depende de lo que piensen los jugadores y sus agentes".

¿Le deja contento la configuración final de la plantilla?

"Siempre he estado contento. Desde el día que vine. Sabía la plantilla que había. Y han venido dos jugadores que nos apuntalan más el equipo. Estoy contento, sí".

Si se pone a tiro un delantero más...

(Risas) "Me río porque parece que todo se arregla con delanteros. No es así. Yo por lo menos no lo arreglo todo con delanteros. Tenemos delanteros y gente que puede jugar de delantero. No es una preocupación para mí".

Sobre la renovación de Mangel

"Es un orgullo siempre. No es el primero y espero que no sea el último. Me alegra que salgan jugadores de abajo y que se abran hueco. Igual que lo hizo Abel. Me encanta meter gente en el fútbol profesional. Encantado y orgulloso. Esa gente encima siempre tienen un recuerdo para ti el día de mañana".