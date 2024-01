Carrión y la segunda vuelta: "Tenemos mimbres para hacerlo bien"

El Real Oviedo vuelve a la Liga. Después del parón invernal, los azules reciben este sábado al Amorebieta. Entre algodones. Con muchas bajas que se concentran en la defensa. Luis Carrión ya trabaja en opciones para cubrirlas, pero no da pistas en la rueda de prensa previa al partido.

¿Cómo ha sido el trabajo tras el parón navideño?

“Me sorprendió la gente lo bien que vino. La primera semana tuvo un poco más de carga física y la segunda estuvimos más preparando el partido contra el Amorebieta y lo que tenemos que hacer para ganar”.

Sobre los nuevos fichajes, Dubasin y Borja



“Han venido con muchas ganas. Vienen a un equipo que está funcionando bien y vienen a sumar, no a salvar. Los conocemos bastante. Dubasin nos dará movilidad, ruptura… tiene mentalidad fuerte. Borja viene con mucha ilusión, con ganas. Nos van a venir muy bien los dos”.

¿Cuál es la posición natural de ambos?



“Borja me gusta más partiendo de izquierda hacia adentro. Dubasin puede ocupar todas las posiciones de ataque incluso punta en alguna situación puntual de partido”.

¿Tienes claro el sistema de cara al partido contra el Amorebieta?



“Estamos pensando varias cosas para encontrar las mejores soluciones para ganar al Amorebieta siempre pensando en cómo hacerles más daño. Hemos trabajado varias cosas y espero que sea lo que haga que les hagamos daño”.

¿Cómo trabajas con tantas bajas, sobre todo tan concentradas en el centro de la defensa?

“Teniendo plena confianza en los chicos que vienen de abajo. Para eso se hace un muy buen trabajo en cantera. Hay que confiar en todo el trabajo que se hace desde abajo”.

Dos de los jugadores que vienen trabajando con el equipo son Marco Esteban y Jaime Vázquez, ¿están preparados?



“Tengo plena confianza en ellos. Vienen entrenando con nosotros y los veo con el filial y hacen las cosas bien. Si tiene que jugar lo van a hacer bien”.

¿Es una de las mejores plantillas que has tenido?

“Hay que verlo y valorarlo al final. Cuanta más calidad haya, mejor. Hay algo importante también más allá de la ambición y son las ganas que tengan los jugadores. He visto equipos que con ambición, ganas, energía y mentalidad siempre son mejores que equipos muy buenos. Tenemos mucha gente buena y hay que ver como responde en esta segunda vuelta. Estoy ilusionado con la gente que tenemos. La plantilla es un grupo fuerte y ojalá salga todo bien. Tenemos mimbres para hacerlo bien".

Sobre Jaime Vázquez

"Cuando tienes esa edad eres todavía más inconsciente que cuando tienes más responsabilidad por todo. Normalmente las cosas salen bien. Tienen nivel tanto él como Marco Esteban como Aimar. Si tienen que jugar estoy totalmente tranquilo. Pueden hacerlo bien, llevan tiempo entrenando con nosotros. Tienen el respeto de sus compañeros.

La llegada de Borja y Dubasin da un salto al equipo. ¿También da un salto en las expectativas?

"Esperemos que sea así. Nuestra idea es firmar jugadores que puedan mejorar o competir con el puesto, no firmar por firmar. Tenemos que ver ahora como responden, porque la gente que estaba ahí lo estaba haciendo muy bien. Y tengo un respeto muy grande por todo eso. Eso lo que puede hacer es que suba la competencia y que subamos en cuanto a nombres y hombres de los que tenemos arriba. Espero que haga que el equipo se beneficie de eso. Me gustaría ver que la gente toma esto como algo para mejorar el equipo y creo que está siendo así. Pero valorando el trabajo de los que venían de antes".

Sobre la posible llegada de un pivote



“Lo estamos hablando y lo están trabajando. A mí me ha preocupado más pensar en el Amorebieta y ganarle. Es un partido importante. Es un poco tópico, pero no me preocupa demasiado. Pusimos unas normas. Traer algo que pueda competir y mejorar la plantilla. Respetando a los que estaban antes que lo estaban haciendo muy bien"

¿Teme que algún jugador pueda buscar salida?



“Me gustaría que la gente que esta pelee por el puesto. Si Masca, Sebas, Viti meten gol cada domingo no saldrán nunca. Me gustaría que la idea de la gente sea pelearlo y que le haga ilusión conseguir cosas aquí. Entiendo que todos los que están pueden jugar en este equipo y pelean para ello".

Tres partidos de cuatro en el Tartiere



“No tengo queja. Nos han ayudado, han apretado… ganamos partidos con la ayuda de la gente. Cada vez somos más, sería importante seguir haciendo lo que estamos haciendo”

Sobre el Amorebieta



“Desde que llegó el nuevo entrenador es algo diferente. Tiene piezas que me gustan. Gente rápida por fuera, elaboran mejor desde atrás, Jauregui arriba gana muchos duelos y llega bien al área… Tendremos que estar al cien por cien. Estamos concienciados de que queremos los tres puntos”.