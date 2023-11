Carrión, exigente: "Llevamos buen ritmo, pero hay cosas que podemos hacer mejor"

El Real Oviedo afronta, tras dos partidos consecutivos en el Carlos Tartiere, la salida a Anduva con el objetivo de seguir con la que en estos momentos es la mejor racha de partidos invictos de toda LaLiga Hypermotion. Los nueve partidos sin perder del Oviedo de Carrión han hecho que el equipo azul se sitúe en la zona media de la tabla, a cinco puntos del playoff de ascenso.

Penúltima sesión antes del partido y rueda de prensa de Carrión

El Oviedo ha completado esta mañana en El Requexón su penúltima sesión antes del choque de este domingo (16:15 horas) frente al CD Mirandés. El sábado, el conjunto azul se ejercitará por última vez antes del encuentro para viajar, en autobús, a las 16:00 hacia Miranda de Ebro.

Luis Carrión ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque correspondiente a la jornada 17 en LaLiga Hypermotion.

Un niño presencia el entrenamiento del Oviedo con una camiseta de Santi Cazorla ante la mirada de Luis Carrión.Real Oviedo





Mirandés. “La mayoría de partidos que ha tenido ha sido de muchas ocasiones, tanto para ellos como para el rival. Es un equipo joven. Son dinámicos con la gente que tienen por dentro y por banda. Hemos observado cómo hacerles daño”.

¿Se fija un objetivo para llegar antes del parón de Navidad? “Yendo partido a partido tenemos que ganar todo lo que podamos. Cuando empiezas a mirar la clasificación piensas qué resultados te pueden venir bien y el mejor sería ganar nosotros”.

Sobre Cazorla. “Tuvo una pequeña molestia. Hemos ido poco a poco y no acaba de estar bien. Pero no es algo a largo plazo. Si no está para el domingo, para el siguiente estará. Estoy muy contento con los servicios médicos y me tiene encantado”.

Paso adelante fuera. “Planteamos los partidos igual en casa que fuera. En Zaragoza hubo muchas ocasiones. Vamos a Miranda y hay que meterse en la cabeza que hay que hacer un buen partido y ganar. Hay que buscar portería contraria y seguir en la línea defensiva”.

¿La segunda parte ante el Eibar es lo que quieres seguir? “Es un equipo diferente al Eibar el Mirandés así que tenemos que valorar lo que les puede hacer daño. La segunda parte del Eibar es la línea de lo que queremos. Es la idea general dentro de que cada partido tiene sus condicionantes”.

Sobre el rendimiento de Costas y Calvo. “Los veía buenos pero ahora los veo muy buenos. Pensaba que llevaban tiempo defendiendo en bloque más bajo y lo están haciendo muy bien en bloque alto. Es importante la presión de la gente de alante también. La primera presión de la gente de arriba fue muy buena. Tienen un nivel muy alto y estoy encantado”.

Sobre Lucas. “Le queda para llegar a su nivel bastante creo. Tiene molestias y quiero agradecérselo públicamente. El otro día se tuerce el tobillo y sigue. Está haciendo un esfuerzo grande por el equipo”.

¿Preocupa la salida en los primeros minutos en los dos últimos partidos? “No me gusta. Pero es algo difícil de trabajar. Trabajar que los cinco primeros minutos estamos bien… El otro día no fue como cintra el Cartagena. Fue más igualado. Metimos un larguero… Estuvimos más o menos bien. Lo ideal es estar concentrado todos los minutos. Y el equipo ha estado más concentrados que menos. Aunque es cierto que nos despistamos contra el Cartagena. El equipo es fuerte y tiene capacidad de reacción”.

¿Colombatto es una extensión suya en el campo? “Sabe de qué va esto y sabe lo que quiero. Está muy concentrado en lo que yo pido desde el primer día. Hay jugadores que se sienten más cómodos en un modelo o en otro. Y que lo defiendan a muerte. Y él ha rendido a muy buen nivel en un modelo o en otro. Y eso habla muy bien de él. Hay cosas del equipo que hablo con él para que lea situaciones y lo hable con otros jugadores. Tengo plena confianza en él en ese sentido. Está haciendo grandes partidos y siendo importante en el equipo”.

¿Qué puede aportar Romario Ibarra? “Me sorprendió cuando llegué. Es algo que no tenemos. Personalidad en metros finales y uno contra uno. Se lesionó del soleo y no hemos tenido tiempo para verlo. Recuperó y es una baza más para los últimos minutos. Ojalá nos pueda dar lo que espero que nos pueda dar”.

El recorte de puntos pese a la racha no es el esperado, ¿muestra lo difícil que es llegar arriba? “Es difícil. Los que están arriba han hecho las cosas muy bien. Hemos hecho las cosas bien estos diez partidos pero son mejorables. Ha habido cosas que hemos podido hacer mejor. Llevamos buen ritmo de puntuación pero como dejes de trabajar y competir cambia. Queremos ganar en Miranda para vernos en la parte de arriba. El equipo tiene que ir en evolución”.