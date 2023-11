Carrión: "Estando mal era un día para sacar un punto"

Valoración del partido

"La segunda parte no es buena. Estamos demasiado precipitados y muy espeso todo. Conseguimos empatar y lo que no puede pasar es que luego nos tiren dos córners en tres minutos. Tenemos que tener más paciencia. Estar mejor ubicados".

Daba la sensación de que faltaba algo arriba...

"En la primera parte nos ha faltado un poco más de ruptura de nuestros extremos. Eso hubiera generado más espacio por dentro. No lo hemos hecho. Teníamos el control pero sin demasiado peligro. Un par de centros. Ellos han hecho una buena acción en el gol y tampoco mucho más. En la segunda parte hemos estado más acelerados".

¿Con la entrada de Alemao qué buscabas?

"Más presencia en el área, pero hemos perdido el centro del campo. Llegamos por fuera bastantes veces y el gol es un centro. Pero estábamos desestructurados. Con dos puntas muy claros y poca gente por dentro. Es un partido en el que no hemos estado bien, pero hemos conseguido empatar. Y eso me jode. Luego no nos pueden marcar".

¿Qué pasó después del empate?

"Hemos tenido dos pérdidas seguidas y fueron dos córners nada más meter el gol. Queríamos ganar al segundo siguiente de marcar. Y hay que tener un poco más de pausa. Ellos estaban más necesitados que nosotros. Es una pena que fuera de rebote, pero no gestionamos bien esos minutos".

¿La segunda parte ha sido el peor rato de juego desde tu llegada?

"Era complicado. Ellos estaban en un bloque muy bajo y salían bien a la contra. Hemos estado espesos, perdimos mucho balón, por fuera no hemos tenido uno contra uno acertado... Eso ha hecho que el partido fuese más feo. Con la entrada de Alemao buscábamos tener gente en el área. Me fastidia más lo que ha pasado después del empate".

Eran nueve partidos sin perder...

"Analizaremos el partido. Hemos hecho cosas bastante mal. Y seguiremos trabajando. Estando mal, era un día para sacar un punto".

¿Cómo están Paulino y Viti?

"Paulino ha notado una molestia en el gemelo. Y Viti en el isquio. No sabemos lo que será. Esperemos que no sea nada".