Carolina Marín, en Asturias para recibir el Princesa de los Deportes 2024: "Soñaba con este premio y se ha hecho posible"

Carolina Marín, Premio Princesa de los Deportes 2024, ha concedido una rueda de prensa en Asturias tras haber sido recibida por las gaitas a las puertas del Hotel de la Reconquista.

La mejor jugadora española de bádminton de todos los tiempos, jugó uno de sus primeros torneos en Vegadeo y regresa a Asturias. "Me hace especial ilusión estar en Asturias, me hace recordar cosas de mi infancia. Quiero disfrutar de estos días y de este bonito premio".

Carolina reconoce que lo ha pasado muy mal tras su lesión en los Juegos Olímpicos de París, pero ya tiene en la cabeza volver a las pistas. "Lo he pasado muy mal, tengo que reconocerlo. No ha sido fácil salir de donde estaba, pero soy afortunada de la familia que tengo porque me han sacado muchas sonrisas que no pensaba que tenía. Me daría mucha pena que una lesión me retirara de una pista y ahora mi mayor ilusión es retirarme sobre la pista".

LA HISTORIA DE UN PREMIO muy especial

El Premio Princesa de Asturias es para Carolina Marín una gran alegría en un momento complicado para ella tras la lesión en París. "Es un premio que me reconfortaba mucho. Soñaba con este premio y finalmente se ha hecho posible. Me transmitieron la noticia en un entrenamiento y fue impactante porque no sabía que estaba presentada mi candidatura", explicó.

Contó la historia de cómo se enteró de que era la premiada de la edición 2024, con su madre en la sala de prensa. "Miré el móvil y me asusté porque vi varias llamadas de mi madre. Cuando supe que era por este Premio, las lágrimas corrieron por mi cara. No sabría cuantificar si está más feliz mi madre o yo".