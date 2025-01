Carlos Dotor, presentado: "Sabía que me iban a caer palos, pero era imposible decir que no al Sporting"

Carlos Dotor fue presentado como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón en la Escuela de Fútbol de Mareo. El centrocampista madrileño estuvo acompañado por sus padres, su agente, Joyce Moreno y escoltado por David Guerra y Gerardo García.

Agradecimiento. "Gracias al presi, a Gerardo y al míster por la confianza que me han dado. Es un reto personal y tengo ganas de demostrar el jugador que soy. Con ganas de ponerme la camiseta y jugar en El Molinón".

Negociaciones. "No recuerdo exactamente cuándo fue, pero más o menos después de las navidades cuando empezó el mercado. Fue una opción buenísima para mí. Después de la temporada donde no estaba jugando prácticamente nada me pareció una oferta buenísima de un club histórico, un club grande. No me lo pensé. Desde el principio vi que era una oferta muy buena para mí".

Nivel físico. "Estoy al 100%. Me queda mucho para coger ritmo porque llevo mucho sin competir y jugar 90 minutos. De fuerza estoy bien según las pruebas y llevo ya tiempo con buenas sensaciones"

Aportar a este Sporting. "El estilo de Rubén Albés me viene muy bien, me recuerda mucho al Castilla de Raúl porque la idea es parecida. Me siento cómodo. Es verdad que va solo un entrenamiento y me faltan cosas por coger, pero creo que este estilo me viene muy bien y tengo ganas de demostrar, en especial a mí mismo, que soy el mismo futbolista y que estoy para competir".

Gelabert. "Tengo muy buena relación con él. Estuvimos en la residencia en Madrid. Le llamé a él y a Kevin y me animaron a venir. Contento de reencontrarme con ellos".

Paso desde el Oviedo. "Cuando llegó la oferta del Sporting sabía que iba a haber mucho revuelo y que la gente iba a hablar mucho. Era una oferta muy buena para mí. No tuve muchas oportunidades para jugar y con esta oportunidad era imposible decir que no. tengo que ser egoista y es un orgullo para mí estar aquí".

Críticas por su fichaje. "Lo he llevado bastante bien. Cuando me enteré de que el Sporting estaba interesado sabía la que me iba a caer. Salgo fuera de redes sociales porque lo que hable la gente no me importa. Estoy al 100% aquí e intento evadirme de todo".

Confianza del cuerpo técnico. "He visto que tiene un juego que me puede venir muy bien. La confianza de acercarse a mí, de explicarme el estilo de juego... creo que puedo encajar mejor que en Oviedo. Siento confianza del míster y del club. Espero devolvérsela teniendo hambre y dejando todo en el campo. Es lo básico que tienes que hacer. Espero empezar pronto".

Objetivo colectivo. "El equipo está pasando por una mala racha, pero nuestro pensamiento tiene que ser el de mirar para arriba. Por lo poco que he visto y la plantilla que tenemos creo que hay muy buenos jugadores. El objetivo tiene que ser ir a ganar a todos los equipos. Esto es muy largo y se le puede dar la vuelta sin ningún problema".

Características. "Soy un jugador con mucha llegada. Al míster le gustan ese tipo de jugadores y en ese juego entran jugadores de mi perfil. Creo que me ha faltado esa libertad para poder llegar al área contraria y desplegar ese 'box to box' que me caracteriza. Aquí creo que me van a dar esa libertad para poder llegar, me gusta lo que veo en los entrenamientos y las charlas del míster. Vengo con ganas".

¿Futuro en Gijón? "Me gustaría estar en un sitio durante un tiempo largo. Cuando das muchas vueltas estás un poco desubicado. Ahora estoy centrado en aprovechar esta oportunidad. En verano se hablará lo que se tenga que hablar".

Recibimiento en Gijón. "No he notado mucho porque no tengo Twitter que es donde la gente suele meter cera. Por lo visto a la gente le gusta meter caña, pero intento evadirme. Por Oviedo no he paseado y en el bar que tengo debajo de casa todo el mundo estaba encantado de que viniera aquí. Esa presión de la gente no la he notado en mi día a día. Por las redes sí creo que circulan cosas".

El Molinón. "El recuerdo que tengo de El Molinón fue el derbi. Fue un ambientazo y con resultado muy bueno con el Sporting".

Mensaje a la afición. "Somos profesionales y cuando estamos en un equipo hay que ayudar siempre. Si el equipo mete un gol me alegro porque tengo buena relación con los compañeros y tienes que sumar en la posición en la que estés. Igual que celebré los goles del Oviedo y del Celta ahora celebraré los del Sporting".

Posibilidad de jugar y ser importante ante las bajas. "Voy con muchas ganas. Tengo una semana para trabajar".

Mensaje al sportinguismo. "Tengo mucho hambre y una revancha pendiente conmigo mismo. Tengo muchas ganas de ver El Molinón y dejar todo en el campo. Es lo que siempre he hecho y lo que voy a seguir haciendo. Deseando cosas bonitas para este club".

¿Posibilidades de playoff? "Creo que estamos a tiempo. Esto es muy largo y todo el mundo va a tener rachas malas. No tengo ninguna duda de que seguimos peleando por estar arriba. Hay que darle la vuelta a esto. Veo al equipo con muchas ganas y frustrados, en el buen sentido de la palabra, con la situación".