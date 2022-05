'Capi' y la batalla contra el ELA en El Angliru

José Luis Capitán 'Capi', ex atleta español que tiene el record de subida a El Angliru (1.00:36), lleva 8 años padeciendo ELA. Junto a Juan Carlos Unzué, es uno de los deportistas abanderados de la lucha contra la enfermedad.

Más de tres años después, 'Capi' regresa a El Angliru. La última vez fue para inaugurar una placa en su honor por el récord de la subida. Ahora, subirá gracias a 'Ezina Ekinez Egina', una asociación que ayuda a enfermos de ELA. Sin movilidad de cuello para abajo por los efectos de la enfermedad, 'Capi' recibirá la ayuda de varias personas que le transportarán en una silla especial para cumplir el objetivo de subir las cuestas de "El Infierno", el nombre que le da 'Capi' a la mítica cima asturiana.

En Deportes COPE Asturias hemos hablado con Gerardo Gómez, miembro de '321 TO GO' y organizador de la prueba. "Tiene una energía increíble. No tiene movilidad ni manos ni piernas, aunque cualquier flema o constipado le afecta mucho", dice sobre 'Capi'.

"Ya veremos cómo sube, es un reto para todos de organización. Vienen diez vascos con una potencia tremenda que tienen en sus piernas le van a subir a El Angliru. Subir esas cuestas del 23% es mucho", nos cuenta Gerardo, que también resalta la importancia de que, los fondos recaudados, irán destinados a la Asociación del Principado en la lucha contra el ELA. "Hay que seguir aportando y visibilizando la enfermedad. Es muy importante".

La carrera, que se disputará este sábado 14 de junio, está abierta a todo el mundo, con las inscripciones abiertas hasta ela noche del 13 de mayo.