Calleja y el juego del equipo: "Ha habido de todo durante la temporada. Estamos sabiendo competir"

El Real Oviedo afronta un partido, que por cartel, es uno de los más importantes del año. El Almería es uno de los candidatos al ascenso y el Oviedo también está demostrando serlo. Calleja ha analizado el encuentro este viernes en la rueda de prensa previa en El Requexón.

¿Cómo afronta el partido?

“Sabiendo que es uno de los mejores equipos de la categoría. Candidato número 1 para ascender, con muy buenos jugadores. Debemos hacer uno de nuestros mejores partidos para sacar los tres puntos”.

¿Le puede afectar al Almería la derrota del pasado fin de semana?

“Llevaba mucho sin perder. El otro día el Albacete consiguió ganarles e imagino que eso será un aliciente. Jugar en casa y ver porqué se produjo esa derrota. Yo en su pellejo querría recuperar los puestos jugado en casa… Es una motivación grande y la nuestra seguir el camino que llevamos y disfrutar lo que estamos consiguiendo para soñar con objetivos altos”.

Centro del campo

“Tengo diferentes posibilidades porque recuperamos a Sibo. Diferentes jugadores y alternativas y estamos probando y trabajando para tener posibilidades de variar el centro del campo en función de lo que nos interese”.

Críticas al juego

“Es una gran mentira. Hay partidos y partidos. Los hay que pueden ser más vistoso, otros en los que tienes que ser más practico… El otro día era uno que Iba a depender mucho de duelos y segundas jugadas, que exigía mucha precisión. Hicimos un partido en el que los jugadores demostraron qué tipo de partido tocaba jugar. Es ese partido poco vistoso, pero practico, fuimos superiores y merecimos ganar. Igual que en otros partidos hemos tenido más posesión y hemos tenido más dominio. Ha habido de todo durante la temporada un poco de todo. Se está jugando muy bien y estamos jugando muy buenos partidos. Estamos sabiendo competir en cada jornada y según evoluciona la temporada todavía más. El rival existe y plantea dificultades y tienes que ir superándolas. Una de las mayores virtudes que puede tener un equipo es en momentos determinados en los que el partido no está para jugar de forma bonita, sepas jugar otro fútbol y llevarlo donde interesa para ganarlo”.

¿Espera más movimientos del mercado?

“En principio no espero novedades. Está todo abierto, hay profesionales que están pendientes de movimientos y me consultan, pero no espero movimientos”.

Sobre el partido

“Para mí no le quita importancia. Somos dos grandes equipos, dos grandes plantillas que pelean por ascender. lo estamos demostrando y hay argumentos para pensar en estar en Primera. Es un rival directo, el Levante también, el Racing… más adelante nos enfrentaremos con ellos. Y tienen la misma importancia que este partido”.

Qué destaca del Almería

“Es capaz de adaptarse y de saber jugar cada encuentro cómo interesa. Tiene un potencial muy grande a nivel ofensivo para usar muchas variantes. Tanto juego interior como jugadores que pueden ganar partidos por sí solos. Pueden estar replegados y salir, pueden llevar el control desde la posesión... Tiene muchas variantes y calidad. Y un buen entrenador que sabe sacar rendimiento. Esa versatilidad es lo que más problemas puede causar”.

De la Hoz y Nacho Vidal

“No siempre puede ser así. No solo ver las necesidades deportivas. También ver la adaptación del jugador en un mercado en el que el rendimiento tiene que ser rápido. No puedes esperar y que vaya pasando tiempo porque se acaba la temporada. Es importante que conozcan la categoría, el fútbol de aquí. Y que tengas la garantía de que se van a adaptar rápido”.

Partido Almería

“Es un rival directo. Ganar supondría pasarles y tener goal average a favor. Es importante tener en cuenta esos detalles. Pero es que queda mucha temporada, muchísimos puntos. Nos vamos a seguir enfrentando a rivales que están arriba y otros que tienen otros objetivos. El otro día la victoria es de esas que valoras al final, porque no dejas dos puntos por el camino. El equipo está demostrando durante la temporada que jugando mejor o peor está compitiendo y consiguiendo dar importancia a cada detalle. Y uno de esos detalles puede ser el goal average”.

Rendimiento defensivo

“Nuestro trabajo es ir analizándonos y fijándonos antes en nosotros para mejorar. Un aspecto de mejora era encajar menos y seguimos insistiendo en eso. Llevamos muchas porterías a cero pero lo que hemos perdido ha sido por más de un gol y nos ha penalizado en goal average. Tenemos que seguir marcando goles, pero todo pasaba por encajar menos y evitar ocasiones del rival. Tenemos que insistir, darle importancia”.

¿Mejor plantilla Oviedo o Almería?

“Cuando hablo de plantilla hablo de equipo. Puede haber mejores individualidades, jugadores más contrastados… pero mi obligación es hacer el mejor equipo. Siempre que hablo de plantilla, hablaré de que tenemos el mejor equipo. Ahí está la fuerza de este deporte. Las individualidades ganan partidos y los equipos consiguen objetivos. Nosotros tenemos el mejor equipo y el Almería tiene una plantilla de Primera”.

Sobre el once

“Está siendo un jugador muy importante Ilyas. Está dando un rendimiento muy alto. Es desequilibrante y en defensa ayuda. En función de bajas o posibilidades puedo variar las bandas e intentar buscar lo que quiero a nivel general para conseguir la victoria. Tenemos la baja de Hassan. Está Paulino, Sebas, Portillo, Cardero… Entre todos intentaré compensar el equipo para intentar dominar el encuentro y tener diferentes posibilidades”.

Sobre la ciudad deportiva

“Nosotros nos adaptamos. Me oiréis mucho y es una virtud saber adaptarse. Es una ciudad deportiva que a veces no nos permite entrenar en las mejores condiciones posibles pero no hay ninguna queja. Los que están aquí intentan que sean las mejores condiciones. No podemos pelear contra algo que no vamos a cambiar porque a día de hoy no se puede. Conseguir una ciudad deportiva es muy importante y mejoraría la calidad de trabajo. Pero no es fácil. Imagino que se está buscando y se está intentando. Llevan tiempo detrás de ello. Se terminará consiguiendo por el bien de todos. Es una de las facetas de cualquier club para poder mejorar y trabajar con el fútbol base y que le dé un salto de calidad al club”.