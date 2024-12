Calleja avisa antes del último partido del año: "Hay un exceso de euforia y eso no me gusta nada"

Seguir tras partido de Zaragoza

“Es lo que te enseña el fútbol. No pensar en lo que has hecho y sí en lo que tienes que hacer. Conseguimos una victoria importantísima fuera de casa remontando, nos llevamos una gran alegría, pero igual que ha pasado en otros momentos en lo que no lo hemos conseguido, ahora lo más importante que tenemos es el partido del Córdoba, antes del final de la primera vuelta. Es el más importante”.

¿Cómo está Cazorla?

“Arriesgar no vamos a arriesgar nada. Si no se encuentra bien no va a jugar. Lo que no queremos es que una molestia se convierta en una lesión más importante y lo perdamos para dos meses. Si está bien jugará”.

Balance primera vuelta

“Falta un partido para acabarla, luego haré un análisis más profundo. En líneas generales tenemos que estar muy contentos con el rendimiento del equipo. Ha habido buen juego y buenos resultados en la mayoría de partidos. Pero también hay cinco partidos en los que hemos jugado muy mal. Y es lo que no queremos para la segunda vuelta. Queremos ser fiables en el rendimiento y seguir la línea de los otros 15 partidos”.

Duda sistema

“Más o menos lo tengo claro para mañana. Tengo que ver cómo están los que jugaron más minutos el otro día. Las dos formas de jugar nos han venido bien. Hemos sabido jugar de ambas. Tener a los cuatro delanteros me abre la posibilidad de los dos delanteros, pero muchas veces me gusta el jugador que viene a asociarse y jugar entre líneas. Y también los tenemos. Ya veremos, no quiero dar pistas”.

¿Sibo talismán?

“Son frases lapidarias, no me gusta hablar de ello ni que le llegue al jugador. Que siga centrado en el trabajo y en el rendimiento que está dando. Aquí no hay magia ni brujería. Es el trabajo lo que da resultado. Y cuando le toca titular, lo está haciendo muy bien. También desde el banquillo ha sumado. Me quedo en lo que significa para el equipo un jugador con esa capacidad física, trabajo sucio, equilibrio y la mejora que está teniendo”.

¿Qué pide a los Reyes?

“Primero quiero acabar ganando. A partir de ahí, el equipo una de las posiciones en las que menos posibilidades tiene es en la línea defensiva, en la parte central. Habrá que estudiar si hay alguna posibilidad en el mercado que nos venga bien para ese puesto”.

Sobre el Córdoba

“Es en lo que más me estoy centrando y en lo que más me importa. Venimos de tres victorias seguidas y a veces da la sensación de que es un paseo y lo regalan. Y es todo lo contrario. Encima ahora contra un equipo que si ves las estadísticas ofensivas son de lo mejor de la categoría. Juegan muy bien y generan muchas ocasiones. Y el partido del Elche es un ejemplo de que no nos ha venido bien jugar contra esos rivales. Nos cuesta a veces llevar el partido dónde nos interesa. Es el más difícil de lo que hemos disputado. Hay un contexto de euforia y eso no me gusta nada. Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que vamos a tener que dar nuestra mejor versión”.

Once titular

“Volverá a haber cambios y volveremos a buscar rotaciones, a ver cómo se encuentran los jugadores. Lo lógico es que lo que hayan tenido más minutos repitan”.

Sobre Álex Cardero

“Para mí fue clave en Zaragoza. Fue uno de los jugadores si no el más importante. En juego y en mostrar personalidad. Siempre se ofrecía, quería el balón, muy dinámico... Tuvo una influencia muy grande en el juego y en el resultado. He hablado mucho con él y muchas veces cuando se hace un partido bueno se quiere repetir, volver a entrar, a jugar... Eso es sano, pero muchas veces nos entran muchas prisas con los jugadores jóvenes. Es un jugador que me gusta muchísimo. Reúne todo lo que me gusta en un centrocampista, pero también sé la competencia que tiene. La juventud a veces es un hándicap y que te hace tirar por otros jugadores por experiencia en algunos momentos. No pienso en otra cosa que no sea que se quede en el Oviedo. Tiene que estar con nosotros, seguir creciendo y mejorando. Tener paciencia durante la temporada. No tengo ninguna queja respecto al trabajo y la actitud. Es una cuestión de que lo entienda y sepa cuál es el rol, lo acepte y siga con nosotros”.

Costas apercibido

“Por mí experiencia solo pienso en el partido que iba a disputar. No miraba más allá porque no sé lo que puede pasar. No sé si durante la semana puede haber molestias, llegar o no llegar... Tiene que estar al cien por cien para este. Mañana yo qué sé. Costas sabe lo que tenemos, pero a día de hoy, queda muy lejos. El derbi de momento no hay ni que mencionarlo”.